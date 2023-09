Interdiction des puffs en France : vers une limitation du tabagisme chez les jeunes ?

Avec leur look coloré et leurs dizaines de goûts fruités et acidulés (fruits rouges, noix de coco, bubble gum…), les puffs ont la cote, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Selon un sondage de l’Alliance contre le tabac , plus de 13% des 13-16 ans ont avoué en avoir déjà essayé.

Disponibles chez les buralistes, mais aussi en grande surface, elles sont particulièrement accessibles. Leur prix attractif (en moyenne une dizaine d’euros selon les modèles), contribue également à leur popularité. Avec ou sans nicotine, elles ont récemment envahi les cours de récré. Seulement, elles ne font pas toujours l’unanimité.

Pour le gouvernement, aucun doute : les puffs incitent les jeunes à se tourner vers le tabagisme. En effet, ce dimanche 3 septembre, Élisabeth Borne a déclaré dans une interview auprès de RTL : « On peut nous dire que ce n'est pas de la nicotine. Mais c'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent. Ensuite, c'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme et il faut arrêter cela. » Mais l’interdiction des puffs va-t-elle réellement limiter le tabagisme chez les jeunes ? Qu’en est-il dans les pays qui ont déjà sauté le pas ?

Des enjeux sanitaires importants

Malgré leur allure de jouet, les puffs ne sont pas sans danger pour la santé. Avec une durée de vie moyenne d’environ 600 bouffées, cela revient à fumer un paquet entier de cigarettes classiques. En France, la concentration de nicotine maximale autorisée est de 1,8 %. Pourtant, certaines cigarettes électroniques jetables la dépassent nettement, pouvant atteindre une concentration de 5 % . Un taux suffisamment élevé pour créer une dépendance à la nicotine.

Selon une étude de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives , en 2022, 46,5 % des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà fumé au moins une cigarette. En revanche, concernant le tabagisme quotidien pour la même tranche d’âge, il ne cesse de baisser : 25,1 % en 2017 contre 15,6 % en 2022. Ainsi, malgré les inquiétudes concernant la mauvaise influence des puffs vers le tabagisme, il semblerait que la consommation de tabac chez les jeunes diminue chaque année.

Plusieurs pays européens, notamment l’Allemagne, la Belgique ou encore l’Irlande, ont déjà mis en place cette interdiction. L’Allemagne est pourtant le plus mauvais élève de l’Union européenne en matière de lutte contre le tabagisme. Et pour cause, aucune véritable hausse de taxes n’a été mise en place depuis plus de 15 ans, et l’industrie du tabac est encore autorisée à faire de la promotion pour ses produits. La conséquence ? En 2022, 34,5 % des Allemands âgés de 14 ans ou plus se considèrent comme des fumeurs quotidiens. En comparaison, ils étaient 25,4 % en 2020. Et s’il est encore tôt pour observer un réel changement depuis l’interdiction des puffs dans le pays, pour le moment, la consommation de cigarette, elle, ne désemplit pas.

Une lutte en vain ?

En interdisant les puffs, les gouvernements espèrent limiter la consommation de tabac de manière générale. Mais qu’en est-il du côté des jeunes ? Du collège à la fac, en passant par le lycée, les « pauses clopes » sont un véritable rituel pour plus d’un. C’est d’ailleurs bien souvent ce qui pousse les jeunes à se mettre à fumer : socialiser.

Faciles à se prêter, amusantes et qui laissent un parfum fruité dans l’air, les puffs trouvent tout aussi bien leur place en journée que le week-end, lors de soirées organisées entre amis. C’est notamment parce qu’elle est « tendance », que les jeunes se prêtent volontiers au jeu.

Du côté des consommateurs, pas de doute, l’interdiction des puffs ne va pas limiter leur consommation de tabac. « Je fume des clopes quotidiennement. Les puffs, c’est un bonus, en soirée ou entre amis, pour s’amuser. Ma consommation de cigarettes ne va pas être impactée », explique Maxime, 17 ans, pour Mouv’. « Dans mon entourage, les gens qui fument des puffs sont généralement déjà fumeurs ».

Si l’interdiction des puffs ne semble pas suffisante pour détourner les jeunes du tabagisme en France comme en Allemagne, elle soulève néanmoins un autre point non-négligeable : l’écologie. Bien souvent, une fois leur utilisation terminée, elles rejoignent les mégots classiques jetés dans la nature. Constituées de plastique, avec des batteries non-rechargeables composées de lithium, ces e-cigarettes sont un véritable fléau environnemental.

Alors, qu’ils soient sanitaires ou environnementaux, les arguments de boycott contre la cigarette électronique jetable ne cessent d’alimenter le débat.