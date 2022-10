Irko : quand le rap digital fait un bond en avant

Visage masqué, références militaires et basses (très) saturées : à la première écoute, la musique d’Irko peut sembler un tantinet déconcertante. Pourtant, depuis la sortie de son premier projet "Ghillie in the Mist" en septembre 2021, le rappeur s’est hissé comme l’un des artistes francophone à l’une des propositions musicales les plus envoûtantes de ces derniers mois. Avec un style unique ponctué de flow glacials, d’effets vocaux saillants et de bars imagées et percutantes, sa musique aux accents si singuliers prend vie sur une large palette d’instrumentales accidentées. Une identité marquée qui en fait très certainement l’un des artistes à la musique la plus futuriste et digitale de la scène française : à l’occasion de ses dernières sorties de haut vol, focus sur le membre éminent du collectif [SPK] et la manière dont il repousse avec brio les limites du rap français.

Le regard dissimulé derrière des verres techniques, les mains gantés et le visage couvert : comme né de la rencontre d’un membre des forces spéciales et d’un cyborg, la silhouette d’Irko a déjà quelque chose de captivant. Mais ce qui interpelle le plus, c’est cette voix : froide, robotique et quasi déshumanisée qui déroule une tonne de gimmicks et d’images percutantes, le tout sur une production aux sonorités accidentées comme le rap français en a rarement connu. En à peine 3 minutes, le dernier clip en date du rappeur avait déjà tout pour capter l’attention.

Dévoilé le 5 mai dernier, Carbon a fait l’effet d’une petite bombe dans la nouvelle scène rap francophone. Et il y a de quoi : en mêlant production aux accents Supertrap et voix glitchée propre aux attributs du courant Digicore, le track condense de nombreux éléments musicaux novateurs et rafraîchissants propres aux propositions des nouvelles génération d’artistes francophones. Aujourd’hui très électronique et futuriste, la musique d’Irko apparaît comme l’une des propositions les plus digitales et innovantes de la scène française, et semble avoir porté les fruits d’un travail de recherche et d’exploration musical colossal.

Mise en marche

Novembre 2019. Après avoir distillé quelques morceaux sur sa page Soundcloud, Irko drop sur les plateformes son tout premier single : Skittles. Sur une productions à la mélodie minimaliste et aux percussions trap bien appuyées, le rappeur dévoile un phrasé et une intonation qui fédère quelques auditeurs. Alors quelques mois plus tard, le rappeur enchaîne avec un premier clip Onze, un track simpliste mais efficace qui présente à un public de plus en plus large l’efficacité de ses morceaux. Avec ces deux sorties, Irko semble déjà consolider son identité musicale grâce à ses talents personnels mais aussi grâce à une rencontre : celle d’Amnezzia, beatmaker de talent derrière ces deux premiers morceaux. Avec ses percussions tortueuses et ses basses 808 bien appuyées, le producteur proche du collectif Lyonzon et accessoirement grand-frère de Kpri s’est vite distingué, aux yeux d**’Irko**, par sa patte unique, comme il le déclarait lui-même dans une interview pour le webzine Yoshkä en 2020 : "Il me propose toujours des prods de qualité […] depuis que je kick sur ses prods, quand j’en écoute d’autres sur internet ou qu’on m’envoie je trouve que c’est jamais au même niveau."

Naturellement, les deux artistes continuent de travailler leurs sonorités côte à côte, et à partir de 2020, Amnezzia s’établit comme le producteur principal du rappeur. En composant la quasi totalité des morceaux d’Irko, tous deux semblent tisser un lien musical fort et au fil de leurs expérimentations, se tirent sensiblement vers le haut : au fur et à mesure que les productions se complexifient et deviennent de plus en plus riches, les couplets, placements et mélodies d’Irko.

Repousser ses limites

Avec une direction artistique très soignée, une couleur globale cohérente et une large palette de productions et de flows explorés, le projet reçoit dès sa sortie un succès d’estime certain et un accueil chaleureux du public francophone. Les chiffrent le témoignent : le titre Tenere, le plus streamé de l’album, cumule plus de 250 000 écoutes sur Spotify seulement. Avec des refrains parfois chantés comme sur Tenere, des couplets et refrains tranchants et saccadés sur Sept ou encore des flow lancinants et répétitifs comme sur Patek, le premier projet du rappeur présente le large horizon musical qu’il est capable d’explorer, et que ce soit sur des instrumentales trap vaporeuses ou des percussions frénétiques, marque l’aboutissement de sa quête d’identité : Irko est devenu un artiste à part entière, et a su prouver à son public qu’il était capable de proposer une musique aussi cohérente et singulière que variée.

Son champ lexical semble tout aussi cohérent : en ponctuant ses lines de références à Call Of Duty, de modèles précis de couteaux à cran d’arrêt et en name-droppant le nom de son collectif [SPK] sans jamais oublier de mentionner les crochets qui l’entourent, Irko façonne un peu plus son univers à chaque phrase, et donne à sa musique cette dimension guerrière qu’il manie si bien, de sa voix claire, lancinante et glaciale. Tout les éléments semblent réunis pour repousser encore plus loin les frontières de sa musique, et cet exercice se fera aux côtés d’une des productrices les plus talentueuses de sa génération : Meel B.

En ayant collaboré avec Khali, Zinée, La Fève ou encore Zalmad, la beatmakeuse aux productions tortueuses et profondes s’est liée au rappeur de Lyon pour un projet de haut vol, "Dirty Synths and Nice Bars", sorti en juin dernier. Comme l’indique bien le titre, le rappeur place au fil des 4 morceaux des punchlines imagées et percutantes, le tout sur un flot de productions aux mélodies distordues et aux schémas rythmiques tout à fait captivants : dans un exercice aussi impressionnant qu’intéressant, la productrice délivre là une version amplifiée d’une trap agressive et addictive jusque là rarement explorée, de cette manière, dans la scène francophone. Et l’alchimie est tout à fait marquante : pour la première réelle association d**’Irko** avec un autre beatmaker qu’Amnezzia, le pari de s’associer avec une autre compositrice est tout a fait réussi, et continue de forger l’univers singulier et innovant du rappeur

En évoluant aussi vite que les producteurs avec lesquels il fait grandir sa musique, Irko a su prouver, fil de ces 3 dernières années, qu’il était l’un des rappeurs les plus novateurs et polyvalents de la nouvelle scène francophone. Avec un univers digital de plus en plus affirmé et une ouverture musicale qui se construit au fil de ses explorations, le rookie n’en est déjà plus un, et semble avoir toutes les cartes en main pour se hisser comme un grand en devenir.