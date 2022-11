Issa Doumbia : comment il s'est retrouvé dans le prochain Astérix

Invité dans la matinale présentée par Virginie Hilssone, DJ First Mike, Marie, AD et Faouzi de Mouv', Issa Doumbia, comédien français, revient sur un moment marquant de sa carrière. L'acteur/ humouriste s'est fait connaitre entre autre par ses rôles dans Beur sur la ville, Premier de la classe, Sales Gosse...

Un coup de fil inattendu

Un jour il reçoit un message, de quelqu'un qui dit être Guillaume Canet, le réalisateur. Habitué aux blagues lourdes de ses potes, Issa Doumbia rappelle sans y croire. Canet décroche, se présente, Issa l'envoie paitre plusieurs fois : "j'ai pas ton temps", "Dis qui t'es". Issa comprend au bout d'un moment que c'est bien le réalisateur au téléphone. La situation est aussi drôle que malaisante pour le jeune acteur. S'en suit une conversation au cours de laquelle Guillaume Canet parle du projet du nouveau Astérix et Obélix. Issa est sous le choc, et balance pour plaisanter : "Ah si tu m'appelles pour jouer le rôle de Baba (le pirate joué dans Asterix et Obelix mission Cleopatre par Mouss Diouf), je le fais avec plaisir."

Publicité

Et comme la situation ne peut qu'être plus comique, Canet confirme à Issa : "Oui c'est exactement pour ce rôle que je t'appelle". Issa, qui a grandi avec le film comme référence et est un fan absolu de Mouss Diouf, accepte le rôle.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

On le retrouvera donc au grand écran le 1 Février 2023 aux cotés entre autre d' Orelsan , Vincent Cassel , Gilles LelLouche, Marion Cotillard ou encore Jonathan Cohen .