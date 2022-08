Jay Z choque internet avec son couplet dans l’album de DJ Khaled

Ce fut une année calme pour Jay-Z d’un point de vue musique à part son apparition sur Neck & Wrist de Pusha T sur It's Almost Dry. Cependant, même avec une productivité moindre, Jay Z continue de prouver son talent.

Toujours aussi fort !

Ce vendredi 26 août, il apparaissait sur le nouvel album de DJ Khaled, sur le titre GOD DID. Un apparition sur laquelle il a tenu à prouver qu'il n'avait rien perdu de sa superbe et son couplet a confirmé son charisme, et son talent.

Le boss de Roc Nation avait des choses à dire, en particulier sur la façon dont son label est à l'origine de trois milliardaires : Kanye West, Rihanna et lui-même. Il a abordé une multitude de choses, le tout avec des jeux de mots pointus et classiques, et ses flows variés. Il a mis tout le monde d’accord et les auditeurs ne s'en sont pas cachés.

Dinos réagit à son couplet

Le rappeur DInos a lui aussi donné son avis sur le couplet, et il semble très convaincu. Il l'a fait savoir dans sa story.

Story Instagram de Dinos - Dinos

Dj Khaled avait prévenu

Durant une longue interview avec Speedy Morman, Khaled avait affirmé que le couplet de Jay Z sur God Did etait assez légendaire pour figurer sur la liste des meilleurs couples de sa carrière.

“Les rumeurs sont vraies”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de rumeurs ne sont pas vraies, mais certaines sont vraies. Je suis un fan de Jay, tu es un fan de Jay? Donc, tout le monde a son couplet préféré de Jay. Je vous laisse tous décider. Je vous le dis, s'il y a eu un greatest hits de vers de JAY-Z, c'est dans cet album »