Jazzy Bazz en tournée en 2023 : gagnez vos places !

Mouv' vous fait gagner vos places pour la tournée de Jazzy Bazz en 2023 : Reims, Clermont-Ferrand, Lille et Paris avec un Olympia complet le 4 mars. Pour participer, c'est par ici !

Jazzy Bazz en concert :

27/01 - STRASBOURG, La Laiterie

02/02 - REIMS, La Cartonnerie

18/02 - LILLE, Le Splendid

24/02 - MONTPELLIER, Le Rockstore

01/03 - BRUXELLES, L'Orangerie

04/03 - PARIS, L'Olympia

Rappeur originaire de Paris 19ème, Jazzy Bazz s'est révélé au début des années 2010 avec le collectif L'Entourage dans lequel on retrouve entre autres Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo . Bercé entre Paris et Buenos Aires, initié à la musique dès son plus jeune âge par son père, musicien lui-même, c'est à travers le rap qu'il trouve un moyen d'expression pour sa créativité.

Ses albums auto-produits et notamment son dernier Memoria affirment la personnalité d'un artiste privilégiant autant le fond que la forme, qui choisit soigneusement ses thèmes et cisèle chaque rime avec exigence.