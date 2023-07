Je me recycle : le compte insta écolo qui ne fait pas culpabiliser

Deborah a pris conscience de l’importance écologique, il y a quelques années, quand elle a commencé à travailler. Avoir son salaire et choisir les produits qu’elle consomme, comme alimentaire ou cosmétique par exemple, l’a poussée à se questionner sur leur composition. Après s’être rendu compte de l’impact négatif que certains avaient sur la santé et l’environnement, Deborah a pris conscience de l’urgence écologique, mais le déclic d’en parler sur Instagram vient de son travail.

Exerçant dans le marketing digital, Deborah a découvert l’importance des réseaux sociaux pour faire passer des messages. Couplé au désintéressement de certains de ses proches pour les astuces écolo qu’elle leur transmettait, elle lance son compte Instagram jemerecycle, il y a quatre ans, afin de partager ses conseils pour préserver la planète.

Aujourd’hui, son profil compte plus de 36 000 abonnés, et chacune de ses publications cumule plusieurs centaines voire parfois plusieurs milliers de likes. Sur son compte à l’ambiance colorée, vous pourrez retrouver des astuces comme par exemple lutter contre la chaleur sans utiliser de clim, ou encore comment réutiliser des bouteilles en verre.

Un message déculpabilisant

Comme l’explique la jeune femme de 32 ans : "mon but est de faire déculpabiliser les gens. Il ne faut pas oublier l’échelle des grandeurs. Je pense qu’on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a." C’est en partie grâce à cette vision de l’écologie que la créatrice de contenus garde un lien bienveillant avec sa communauté. "Quand je rencontre des gens qui me disent être touchés par ce que je raconte, et surtout que ça les a aidé dans leurs démarches. C’est la meilleure chose qu’on puisse me dire."

Deborah précise que son compte s’est surtout développé pendant la période du Covid, qui a été un moment où les gens consommaient plus de contenus sur les réseaux sociaux. De plus, l’influenceuse estime que pendant le confinement, beaucoup ont remis en cause leur modèle de consommation, ce qui explique aussi en partie le succès de son compte.

Elle souhaite poursuivre le développement de son compte Instagram sans changer la recette de son format, et veut continuer à alimenter son blog sur jemerecycle.fr