JeanJass : "Fatigué de vos showcases géants : full playback, zéro performance"

Cela fait quelques semaines déjà que JeanJass et son binôme Caballero sillonnent les routes d’Europe dans l’objectif de foutre le bordel dans les festivals. Mercredi encore, le duo retournait la scène du festival de Dour, dans un pays qu’ils connaissent plus que bien, la Belgique. Et si leur passage est toujours remarqué lors de festival, c’est que les belges sont de réels performeurs. Entre bangers, jeux avec le public et lancées de cadeaux, il faut avouer qu’ils savent y faire et ça depuis des années.

Mais ce qui fait surtout leur particularité, c’est le nombre de rappeurs invités sur scène à chaque performance. Effectivement, c’est principalement avec les collègues de leur émission High & Fines Herbes que Caballero & JeanJass se déplacent. On peut par exemple retrouver sur leur set les suisses Slimka et Di-meh, ICO, Luv Resval ou même notre tonton à tous, Rim’K. C’est d’ailleurs ce dernier qui a offert un moment totalement légendaire sur la scène du festival Garorock en retournant la foule avec son classique Tonton du bled , 23 ans après la sortie du titre !

Trop de shows claqués selon JJ

Mais malheureusement, mettre le bordel en concert ce n’est pas l’envie de tout le monde selon JeanJass… Le rappeur de Charleroi a témoigné sur Twitter son mécontentement vis-à-vis du comportement et des performances de certains artistes sur scène… sans viser quelqu'un en particulier.

"Fatigué de vos showcase géants full playback zéro performance zéro interactions avec les gens qui payent cher pour venir vous voir. Big Force à tous les artistes qui font encore des concerts"

En tout cas, on peut être sûr que le rappeur ne laissera aucun spectateur dans le mou lors de son concert au Zénith de Paris accompagné de son fidèle acolyte Caballero et de ses amis de High & Fines Herbes. Un événement incontournable qui aura lieu le 20 avril 2023 pour fêter en famille le célèbre 420, jour référence pour tous les amateurs de cannabis.