Jeffrey Dahmer : comment le racisme a protégé l'un des plus grands serial killers 

Parmi les tueurs en série qui ont marqué l'humanité, Jeffrey Dahmer a été d'une cruauté sans nom. Né le 21 mai 1960 à Portage, il était surnommé "le cannibale de Millwaukee".

Déjà dérangé dès l'enfance, il tuait et disséquait des animaux chez lui, une habitude qui aurait dû déjà bien alerter sur ses soucis de santé mentale. Peu de temps après, il commence à boire dès l'adolescence, un vice qu'il n'abandonnera pas et qui lui coutera un renvoi de l'armée. Il commence alors à se construire un casier judiciaire, à base d'arrestations pour exhibitions et agressions sexuelles sur mineurs. Suite à ces actes, il est condamné à cinq ans de prison avec sursis et un an en centre de semi-liberté.

Publicité

L'origine des meurtres

Bien qu'il ait commis, son premier meurtre à l'âge de 18 ans sur un auto-stoppeur, il n'a ensuite plus eu de pulsions meurtrières pendant 9 ans. Il commence ensuite à tuer sporadiquement jusqu'à son arrestation. Parmi ses victimes, toujours le même profil : des jeunes hommes noirs ou hispaniques, et pour la plupart, homosexuels.

Ses victimes, Jeffrey avait une méthode efficace pour les faires disparaître en les démembrant, les disséquant avec de l'acide et pour certaines, les manger. Malgré tous ses efforts, l'entourage de son immeuble commençait à se poser des questions, notamment à cause des odeurs qui se dégageaient de son appartement. Une personne en particulier s'est battue pour que Jeffrey Dahmer soit arrêté, il s'agit de Glenda Cleveland, la voisine de Jeffrey, qui s'est plaint à la police à de nombreuses reprises concernant les habitudes très étranges de son voisin.

Le racisme brutal de l'époque

Si les plaintes de Glenda Cleveland n'ont pas été entendues, c'est parce qu'il s'agissait de la parole d'une femme noire en face de celle d'un homme blanc. La police de l'époque a fait preuve d'un racisme que l'on ne peut ignorer en retournant sur cette affaire. Alors que l'une des futures victimes de Jeffrey s'était échappée de son appartement et avait été retrouvée ivre et ensanglanté sur la chaussée par la nièce et la fille de Glenda, celle-ci avait contacté la police qui est venu sur place. En se retrouvant face à Glenda, les forces de police ont préféré écouter le discours de Jeffrey, prétendant qu'il s'agissait de son petit ami et qu'il était âgé de 19 ans. Face à cet homme qui admettait "ouvertement" son homosexualité, les policiers ont préféré aller au final dans le sens de Jeffrey.

Dans le compte de toutes ses victimes, Dahmer savait qu'ils s'agissaient de profils qui allaient engranger moins de recherches de la part de la police, étant tous des hommes, certains homosexuels mais surtout noirs ou hispaniques de la classe populaire voire très pauvre. Un détail qui ne manque pas de choquer mais qui rappelle vraisemblablement les injustices contenues dans la société pendant tant d'années.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La série

Sortie il y a seulement une semaine (21 septembre), la création de Ryan Murphy est déjà numéro 1 dans plus de 80 pays. Sans promotion ni interview, le casting de la série interprète avec justesse ces rôles difficiles et donne une réponse à la fascination perverse du publique pour le true crime. À travers les épisodes, on découvre ses victimes, leur famille, leur histoire et on intègre un angle via lequel Jeffrey Dahmer n'avait jamais encore été montré.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

S'il faut regarder cette série, c'est pour comprendre les enjeux sociétaux qui ont poussé cette affaire à voir autant de sang couler, tandis que Jeffrey Dahmer aurait pu être arrêté bien avant.