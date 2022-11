Jersey Drill : un nouveau genre, déjà en fin de course ?

Arrivé début 2022 sur la scène rap française, le Jersey, ce style dansant issu des clubs de la côte ouest américaine, s’est rapidement allié aux rythmiques de la drill pour devenir le phénomène musical du début d’année. Massivement portée par des figures majeures du mouvement et relayée par de nombreux médias, la fusion de ces genres a suscité dès son installation un engouement de taille et semblait destinée à devenir un mouvement d’ampleur du rap français. Pourtant, près de 10 mois plus tard, le Jersey en France est toujours plus ou moins porté par les mêmes talents et ne semble pas avoir vraiment pris l’ampleur escomptée. Alors, l’alliance entre jersey et rap français est-elle vraiment destinée à exploser tous les compteurs ?

Un phénomène

Du haut de ses 18 ans à peine, le rappeur de Bois-colombes que l’on appelait Zolal enfile sa cagoule début 2022 pour devenir Kerchak . Avec une énergie explosive et une fougue certaine, le rappeur qui explorait jusque là les sonorités de la Drill et de la Trap opère en début d’année un virage marqué. En s’appuyant sur une production du beatmaker américain GLVCK, Kerchak propose avec Sabor dévoilé le 23 février 2022, un morceau à la rythmique tout à fait inédite. Un kick sur tous les temps, puis un double kick en fin de mesure : voilà la caractéristique principale des productions Jersey Club, genre utilisé sur ce morceau tout droit importé du New Jersey, cet état voisin de New-York niché dans l’Est américain.

Historiquement, le genre est né d’un travail collaboratif entre Dj’s et producteurs qui ont mêlé, au travers de leurs sets ou et instrumentales, les attributs du hip-hop et de la musique club pour en faire un style de morceau très dansant et hautement entraînant. Alors à quasiment 6000 kilomètres de là, Kerchak s’approprie ces sonorités dans ses morceaux, et en croisant cette musique avec son talent pour le rap, très certainement influencé par les propositions Jersey des américains tels que Acemula, mixe les attributs de la Jersey avec ceux de la Drill dans un morceau rapide et hautement innovant. Le mouvement Jersey est lancé.

Suivi de près par Sto et sa série de freestyle « Jersey drill » qui consolide efficacement les bases du genre, le lillois aux punchlines acérées et aux flow impactants s’est rapidement installé comme un pionnier du genre, et a grandement participé à populariser le Jersey en France au travers de ses morceaux explosifs. Puis le rap français embraye : tandis que le nom de Jersey se diffuse de plus en plus largement au travers de ces propositions massivement relayées et que des noms établis du rap français suivent le pas, le mouvement prend une ampleur tout à fait conséquente. À l’été 2022, MadeinParis, Gambi, Théodore, ThaHomey, Key Largo, Implaccable, J9ueve et bien d’autres proposent à leur tour des morceaux aux kicks Jersey très reconnaissables, et les médias spécialisés et auditeurs s’accordent à dire que la Jersey Drill est le phénomène rap de 2022. Et pourtant.

De mode ?

Et pourtant, depuis la fin d’un été rythmé par ces morceaux, le nombre de sorties de tracks Jersey ne cesse de décroitre. Le genre qui était prédit comme le phénomène de 2022 ne semble qu’avoir surtout bercé la première moitié de l’année : les sorties de morceaux Jersey et Jersey Drill se sont tout à fait condensées sur la période estivale, entre avril et août, et depuis la rentrée, elles apparaissent comme de moins en moins récurrentes dans la scène rap francophone.

Pourtant, les deux principales figures du mouvement en France continuent en cette deuxième partie d'année d’explorer sans relâche les sonorités de la Jersey Drill et se voient récompensés par une fanbase de plus en plus importante. Kerchak compte aujourd’hui plus de 1,4 millions d’auditeurs par mois et collabore désormais avec Ziak ou encore Bandmanrill, rappeur américain pionnier mondial de la fusion Jersey/Rap. Quand à Sto, ses freestyles et morceaux captivants ont permis de concentrer de nombreux regards sur ses propositions, bientôt regroupées dans son premier projet officiel « Time Out » disponible le 25 Novembre prochain.

Avec leurs propositions aussi originales qu’innovantes, ces deux figures majeures du mouvement continuent donc de prouver que le Jersey et ses rythmiques si intenses restent un atout de taille pour le rap français. Mais pourtant, plus de 10 mois après son apparition sur la scène, Kerchak et Sto apparaissent aujourd’hui comme les seuls réels représentants du genre en France ayant réellement construit leur identité sur cette de la Jersey, et qui continuent de véhiculer quasi systématiquement ses rythmiques si particulières au fil de leurs morceaux.

Malgré les nombreuses propositions intéressantes et innovantes qui ont ponctué le printemps et l’été 2022, l’arrivée du Jersey semble plutôt relever d’un phénomène impactant et hautement bénéfique que de l’installation pérenne d’un nouveau genre dans le rap français, comme auraient notamment pu le prédire certains médias. S’il est certes difficile de quantifier l’impact d’un genre sur une scène musicale, une chose est sûre : le Jersey en France aura focalisé les regards sur des artistes bourrés de talent qui n’auraient peut-être jamais connu la lumière sans.

Pour la fin de l’année et le pour le début 2023, il ne nous reste plus à souhaiter que les sonorités entraînantes et hautement addictives du Jersey reviennent en force dans le rap français, pour participer, avec ses mélodies samplées, ses rythmiques entêtantes et ses gimmicks captivants, à élargir son horizon musical et participer au maintien de son bon état de santé.