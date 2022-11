Jeu Antifa : la Fnac cède à l'extrême droite

Depuis le 10 novembre, vous pouviez trouver dans les rayons de la FNAC (commerce de produits culturels, techniques et électroménager), un jeu de société, créé par le collectif au nom étonnant : Antifa. Le concept est, le temps de 30 minutes, de créer à plusieurs un groupe antifasciste et de mettre en place des actions contre l'extrême droite. Les actions peuvent aller de la création d'affiche antifascistes, l'organisation de concert de soutiens, de manifestations ou encore de création de podcast engagés. Certaines cartes sont particulièrement politiques, comme une proposant de court-circuiter une réunion de leaders d'extrême droite.

L'article n'était pas top des ventes, mais cela n'a pas empêché plusieurs élus du Rassemblement National et le syndicat de commissaires de la police nationale d'interpeler la FNAC pour lui demander de retirer le produit des références de la chaine. Ce qui pose problème ici, c'est que la FNAC a effectivement retiré le jeu de son site alors que, comme le dit Laurence au micro de Rezo : Sont en vente des livres sur la colonisation, l'esclavage, tu peux même acheter Mein Kampf à la FNAC.

Alors pourquoi la chaine de magasin a-t-elle cédé aux pressions ?

En tout cas, l'affaire a fait le tour d'internet et le collectif français et son éditeur Libertalia ont mis en vente leur jeu dans des librairies indépendante. Et là, à l'étonnement général, ça cartonne. Fort du coup de pub créé par l'abandon de la FNAC, le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaire, un Antifa serait acheté chaque minute. Le rappeur Médine a lui-même acheté le jeu et a twitté le ticket de caisse comme symbole de résistance à cette censure d'extrême droite.

Reste à savoir si cette histoire sera amenée à se reproduire.

