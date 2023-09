Jeu concours : gagne tes places pour la tournée 2023/2024 de Tsew The Kid !

On finira peut-être heureux, le deuxième album à 15 titres de Tsew The Kid, est mis à l'honneur avec 24 dates dans toute la France et ailleurs. Le samedi 9 mars 2024, le jeune artiste de 26 ans aux inspirations rap, hip-hop RnB et rock t'attend à L'Olympia de Paris. On te partage sa tournée pour laquelle tu peux tenter de gagner des places à Nantes, Marseille, Toulouse et Paris ! Participe par ici .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

12/10/23 - NANTES , Stéréolux

, Stéréolux 13/10/23 - RENNES , L'Etage

, L'Etage 27/10/23 - LA ROCHELLE , La Sirène

, La Sirène 28/10/23 - ANGERS , Le Chabada

, Le Chabada 10/11/23 - BREST , La Carène

, La Carène 11/11/23 - HEROUVILLE-ST-CLAIR , Big Band Café

, Big Band Café 17/11/23 - METZ , La Bam

, La Bam 23/11/23 - NIMES , Paloma

, Paloma 24/11/23 - MARSEILLE , Le Moulin

, Le Moulin 25/11/23 - GRENOBLE , La Belle Electrique

, La Belle Electrique 29/11/23 - LIMOGES , CCM John Lennon

, CCM John Lennon 30/11/23 - LYON , Le Transbordeur

, Le Transbordeur 01/12/23 - CLERMONT-FERRAND , La Coopérative de Mai

, La Coopérative de Mai 25/01/24 - BORDEAUX , Le Rocher de Palmer

, Le Rocher de Palmer 26/01/24 - TOULOUSE , Le Bikini

, Le Bikini 02/02/24 - LAUSANNE (Suisse) , Les Docks

, Les Docks 08/02/24 - AMIENS , Zénith Club

, Zénith Club 09/02/24 - REIMS , La Cartonnerie

, La Cartonnerie 10/02/24 - LE MANS , L'Oasis

, L'Oasis 22/02/24 - NANCY , L'Autre Canal

, L'Autre Canal 23/02/24 - LUXEMBOURG (Luxembourg) , Den Atelier

, Den Atelier 09/03/24 - PARIS , L'Olympia

, L'Olympia 14/03/24 - LILLE , L'Aéronef

, L'Aéronef 28/03/24 - STRASBOURG, La Laiterie

Tsew The Kid est un amoureux de l'amour qui véhicule une ambiance mélo systématique. Né à Madagascar, il grandit en France dès l'âge de 5 ans au sein d'une famille d'artistes entre chanteurs, poètes et musiciens. Tsew The Kid s'inspire de sa famille et apprend seul le chant, la guitare et le piano. La musique est sa passion, son exutoire. Son talent lui a valu deux certifications Or avec sa première mixtape Diavola et son single Wouna ainsi que des featurings avec, entre autres, des rappeurs mythiques et reconnus comme Lefa, Jok'Air, PLK et Cinco.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après plusieurs EP, l'artiste sort son premier album AYNA aux sonorités malgaches en 2021 avant de refaire son retour cette année pour son deuxième album qui parle d'amour, On finira peut-être heureux, composé de 15 titres avec 3 featurings dont Hatik, Zaky, Squidji.