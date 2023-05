Jeune Lion : quand la trap d’Abidjan frappe un grand coup

Placements destructeurs, samples iconiques et percussions hautement addictives : depuis ses premier morceaux dévoilés à la mi-2021, Jeune Lion porte dans sa musique une fougue et une vivacité impressionnante. Pourtant, le fait que la musique du rappeur franco-ivoirien se soit installée dans l’hexagone relève presque de l’exploit : si le rap francophone s’est largement ouvert aux propositions belges, suisses, antillaises et québécoises au fil des années 2010, il semblait encore largement imperméable à celle d’une Afrique de l’ouest pourtant en pleine effervescence. Mais ça, c’était jusqu’à ce début d’année : depuis la sortie de son excellent morceau « Soul » en mars 2023, Jeune Lion a réussi à s’imposer à coup de morceaux hautement qualitatifs comme un talent brut du rap francophone, et s’impose peu à peu comme le porte étendard d’une future capitale rap en devenir. Focus sur Jeune Lion et ce qui rend sa musique si unique.

Retour en 2021. Considéré comme le carrefour culturel le plus important de l’Afrique de l’Ouest, la ville d’Abidjan porte dans ses boulevards fourmillants et ses ruelles l’étoffe d’une mégalopole hautement bouillonnante. Que ce soit dans des commerces, dans ses bars ou dans ses festivals, la musique fait partie intégrante du décor : entre musiques traditionnelles installées comme le reggae et le ziglibithy ou les sonorités plus actuelles comme le coupé-décalé et la trap, la ville profite depuis les années 90-2000 un brassage musical exceptionnel.

Alors, au beau milieu de ce contexte musical effervescent, une petite révolution est en train de voir le jour. Fortement influencé par ce riche bagage musical, un artiste du quartier de Marcory travaille depuis quelques mois déjà ses rimes et placements sur des sonorités toujours plus fines et poussées, avant de passer le pas en juillet 2021. Avec J U D A, le rappeur franco-ivoirien Jeune Lion s’impose dès son premier morceau comme un artiste à la technicité et au style déjà hautement maîtrisé, le tout, sur une production aux influences prégnantes de la trap dirty south issue du sud des états-unis. Un mélange efficace qui fait tout de suite mouche : le morceau atteint très vite les 100 000 écoutes spotify, et la carrière du rappeur à peine né prend déjà des airs de réussite. Et il y a de quoi : fort d’une impressionnante attitude, des ses bars percutantes et d’une maîtrise du refrain exemplaire, Jeune Lion s’impose déjà comme l’un des espoirs du rap francophone parmi les plus solide de sa ville. C’est ce qu’on appelle un départ en trombe.

Alors comme pour emboîter le pas, le rappeur continue sur cette lancée et publie tout au fil de l’année des singles tout aussi qualitatifs, et ce, jusqu’à naturellement proposer un premier projet au titre référencé : Before Babylone Burnt, à l’été 2022. Avec ce premier dix titres, Jeune Lion semble transformer son essai avec une aisance remarquable : si rares sont les artistes qui réussissent à garder l’attention après un premier coup de projecteur, le rappeur de Marcory relève lui le défi haut la main et condense une audience de plus en plus grande et mobilisée. Un tour de passe-passe d’autant plus impressionnant qu’il semblerait que Jeune Lion évolue en indépendant, sans aucun appui de label ou maisons de disque derrière lui : si l’on sait peu de choses sur lui, ses textes sont fortement imprégnés de la culture rastafari et de celle des Akan, un peuple présent en côte d’ivoire dont il est originaire, et dessinent au fil des mesures et placements un portrait précis de l’homme derrière Jeune Lion. Mutipliées et appuyées par des sonorités percutantes, ces références et utilisations du dialecte Akan construisent aussi, morceaux après morceaux, un imaginaire et une identité aussi fournie qu’originale. Pour le prodige d’Abidjan, la voie semble déjà toute tracée.

Briser le plafond de verre

Ralentir n’est plus une option pour le félin. Fort de ce premier EP et d’une attention grandissante, le rappeur continue de sortir de nombreux singles à l’identité toujours plus singulière : samples de piano, voix pitchées et percussions trap addictives, les productions du rappeur renferment une complexité musicale et une efficacité impressionnante qui ne cesse de se perfectionner à chaque sortie. Un travail minutieux réalisé par Hans Dressen, un compositeur membre de son collectif Laragang dont on ne connaît là non plus pas grand chose, si ce n’est cet entêtant gimmick qui rythme bon nombre des mesures de son artiste. Définitivement galvanisé par cette fougue qui le caractérise, Jeune Lion continue de distiller des singles au fil des semaines, jusqu’à faire de son prochain celui qui changera à jamais sa carrière.

Avec Soul, Jeune Lion devient en quelques jours seulement un véritable phénomène : dès sa sortie, les milliers de vues s’accumulent, les tweets et les partages s’enchaînent et la scène rap francophone s’emballe sur ce morceau au sample iconique. Le rap français découvre alors un rappeur aux placements, aux productions et aux visuels aussi soignés que percutants, et Jeune Lion se hisse très vite comme l’auteur d’un nouveau hit underground aux plusieurs millions de streams. Mais au-delà de frôler l’exceptionnel par ses statistiques et sa qualité, Soul est aussi le déclencheur de quelque chose d’unique sur la scène rap francophone. Si Laylow, Jok’air, Kaaris et bien d’autres ont pour habitude de souvent revendiquer leurs origines ivoiriennes dans leurs morceaux, aucun artiste officiant depuis la scène d’Abidjan et plus largement en Côte d’ivoire ne semblait avoir eu un impact aussi important sur la scène francophone, au point de se voir massivement écouté et partagé par un public pourtant imperméable aux propositions d’autres artistes comme Didi B ou Suspect 95, pourtant aujourd’hui incontournables sur la scène rap ivoirienne.

Alors grâce à ses propositions marquantes, Jeune Lion semble avoir réussi à briser un plafond de verre jusqu’alors peu remarqué en France, et s’est depuis confortablement installé dans la scène rap francophone, et plus particulièrement parmi les rangs des relèves du genre. Aujourd’hui à plus de 100 000 auditeurs par mois sur spotify, Jeune Lion a depuis dévoilé son deuxième projet solo Highly Spiritual qui continue d’élargir la discographie d’un talent brut tout en participant, encore et toujours, à définir son identité musicale si singulière. Alors, si Jeune Lion semble déjà en bonne voie pour marquer au fer rouge la scène rap francophone, continuons de souhaiter que ses propositions ne cessent d’inonder nos playlists et recommandations, pour le bien de la diversité du rap francophone.