Jeune Mort, la dernière sensation de la 75è Session

Véritable centre de formation du rap français, la 75ème Session a vu passer un nombre impressionnant de talents, parmi lesquels Sheldon, M le Maudit, Sopico, Hash 24 ou l’inévitable Népal, dont la mémoire flotte inévitablement sur le collectif. On a donc tendance à surveiller de très près tout ce qui sort du Dojo, d’autant qu’un important niveau d’exigence se maintient au fil des années. La sensation du moment s’appelle Jeune Mort , un rappeur que vous avez peut-être déjà entendu sous le nom de Zoonard au sein du groupe Bohemian Club, et qui prend un nouveau départ en solo depuis le deuxième semestre 2022.

L’expérience d’un vétéran dans l’enveloppe d’un rookie

Si ses premiers faits d’armes en tant que Jeune Mort sont récents, le rappeur a déjà une dizaine d’années de rap derrière lui. Entre ses nombreuses participations à des freestyles collectifs, ses projets en groupe, et ses featurings avec Lomepal, Sheldon, Sopico ou Népal, le garçon a énormément baroudé. Sur le plan purement technique, on a donc affaire à un artiste aguerri, qui a toujours gravité autour d’un collectif de gros performeurs. Il a également tiré des leçons de son expérience en groupe, dont le bilan est plutôt positif, avec 3 projets courts publiés entre 2015 et 2021.

Malgré un parcours artistique déjà bien fourni, Jeune Mort apparaît pourtant comme un rappeur tout neuf : c’est le fameux effet du changement de couleur sur les capsules d’héroïne théorisé par Stringer Bell. Jeune Mort est toujours la même personne que Zoonard, mais il a un nouveau nom, une discographie toute neuve, et on ne se privera pas de le présenter comme une pure nouveauté pour convaincre les auditeurs de s’y intéresser.

L'appellation contrôlée 75e Session, gage de qualité

On l’a dit en intro de l’article, la 75e Session est au rap ce que Clairefontaine est au football français. Il faut cependant faire le point sur une chose : régulièrement cités quand on parle du collectif, Nekfeu, PLK ou Lomepal ne font pas et n’ont pas fait partie du crew. Malgré tout, la confusion régulièrement faite au sujet de leur appartenance ou non à l’écurie parisienne est un signe de l’influence de la 75e. En studio et en coulisses, la présence régulière de ces artistes destinés à devenir les stars que l’on connaît aujourd’hui a forcément eu une influence positive sur l’ensemble des membres de l’équipe. Jeune Mort a bien entendu côtoyé tout ce beau monde, et n’a pu qu’en bénéficier.

Surtout, voir que des rappeurs avec qui on a fait ses armes sont capables d’atteindre de tels objectifs permet de gagner en confiance. Si eux l’ont fait, alors les possibilités existent, et sont même à portée de main. Savoir qu’il y a de la place pour gravir les échelons suffit parfois à faire la différence entre un artiste désabusé qui décide d’arrêter après des années de travail non récompensées, et un talent qui va percer sur le tard -et ce n’est pas un proche de Limsa d’Aulnay qui dira le contraire.

Un univers orageux et désenchanté

Quand on écoute Jeune Mort, sa grosse décennie d’expérience dans le rap se ressent évidemment d’un point de vue purement technique, avec un garçon capable de découper tout type de prod en fines tranches, mais aussi et surtout sur le plan de l’esthétique. Son univers est orageux et désenchanté, avec de rares nuances de gris sous un ciel très noir. Deuils, addictions, avenir incertain, pulsions de mort (“230 km/h, j'éteins les phares et j'attends la mort comme t'attends ta soirée”) : ne venez pas chercher de motifs d’espoir dans ses textes.

L’épaisseur de ces ténèbres est tout de même contrebalancée par une direction artistique capable d’éclaircies : si des titres comme Pandémonium ou Ganph ne font que renforcer la pénombre, les prods plus douces de titres comme Coeur cassé ou Cavale laissent transparaître une lueur mélancolique.

Une écriture singulière

De Népal à Limsa d’Aulnay en passant par M le Maudit ou Sheldon, les rappeurs de la 75e Session ont tous en commun une écriture très identifiable. Chacun a développé une plume très personnelle, avec des schémas de rimes reconnaissables, et des particularités pour se démarquer. Jeune Mort ne déroge pas à la règle : au-delà de constructions inévitables autour de rimes multisyllabiques, l’auteur de MORTUUS a une belle capacité à prendre ses auditeurs à contre-pied avec des associations d’idées inattendues (“en c'moment j'cherche ma tasse-pé qu'on puisse mater Arte gobant les pills comme un tarté”), et joue avec les variations autours de répétitions volontaires (“J'voudrais t'aimer mais j'ai un caillou sous l'torse / J'voudrais t'aimer mais j'ai un caillou sous l'logo / Un caillou sous la virgule, un caillou sous l'croco”).

Vous l’avez bien compris, Jeune Mort a des obsessions assez funestes, et il fait preuve d’une certaine inventivité pour les décrire (“j'en verse un peu au sol pour les frérots là-haut / J'mélange les médocs, le gaz et puis gros K.O”). Surtout, ces moments de noirceur ont un véritable sens : leur rôle n’est pas simplement de créer une atmosphère orageuse, mais bien d’expliquer les raisons qui poussent le rappeur à s’autodétruire (“des nuages noirs s'baladent sous le durag / et toute la nuit j'vais boire le sirop pour m'calmer“).

Jeune Mort et l’autodestruction

Quand il aborde sa défonce, Jeune Mort ne le fait pas gratuitement, et surtout, ne donne jamais à ses actes une dimension récréative. Alcool, médicaments et drogues plus ou moins douces font entièrement partie de son univers, mais sont abordés comme les conséquences pernicieuses d’une vie ponctuée d'événements malheureux. Le refrain de Coeur cassé en est une bonne illustration, avec une série de causes / conséquences qui s’auto-alimenter : “jeunesse instable donc / Ce verre me fait du bien donc / Ce teh me fait du bien donc / J'm'éloigne de l'être humain, j'cons”. Même si Jeune Mort est encore loin de donner le sentiment de pouvoir toucher la lumière, la compréhension de ses propres addictions est bien souvent le premier pas pour s’en sortir.

Des références solides

Bercé par le rap des années 2000, Jeune Mort s’appuie sur un long passif d’auditeur : pêle-mêle, on retrouve Salif, le Secteur Ä, Sinik, tandis que son dernier projet en date name-droppe directement Mac Kregor (Tandem) le Booba de Temps Mort ou le genevois M.A.M. Comme le reste de la 75e Session, il s’inscrit donc dans l’héritage d’une génération qui a marqué le rap français au fer rouge, non seulement sur le plan des sonorités et de l’écriture, mais aussi de l’esthétique : “fuck un Gucci, Prada, j'me contente d'un Lacoste” Les modèles de Jeune Mort sont ceux des rues de sa ville, loin des figures plébiscitées par le rap actuel. La réalité est celle du terrain : dans le cauchemar permanent qui gronde constamment sous la caboche du rappeur, pas de place pour les rêves.