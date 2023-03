Jimmy Mohamed nous explique pourquoi Future a pleuré en mangeant du poulet

Cette fameuse séquence de Kaaris pour le magazine GQ a donné lieu à un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Dans son passage, Kaaris racontait le jour où il a rencontré le rappeur Future et qu'il l'a emmené manger un poulet qui a changé sa vie.

"C'est quoi ce poulet ?"

Cette phrase célèbre sur internet, est directement sortie de l'interview de Kaaris pour GQ. Jimmy Mohamed a visionné la vidéo et nous a donné son avis médical sur la question :

Pour le docteur Jimmy Mohamed, pleurer sur du poulet c'est possible. En effet, le poulet serait la Madeleine de Proust de Future, et celui-ci lui aurait rappelé son enfance. Il est également possible que le poulet de Kaaris ait réveillé en lui des zones du cerveaux responsables du plaisir.

En résumé, pleurer sur du poulet, c'est totalement possible.