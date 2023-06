Jok’Air : la victoire de la persévérance

Avec une douzaine d’années de carrière au compteur, dont la moitié en solo, Jok’Air est devenu une valeur sûre du rap français. S’il n’a rien d’un monstre médiatique, il a su pérenniser son succès, en trouvant le bon équilibre entre productivité soutenue et maintien d’un univers artistique singulier. Sa persévérance s’avère aujourd’hui payante, puisqu’il a réalisé cette année le meilleur démarrage de sa carrière avec Melvin de Paris, son dernier album, publié le 12 mai.

Comment Jok’Air est-il parvenu à s’installer sur le long-terme ? Quelles sont les caractéristiques qui font de lui un profil à part dans le paysage rap français ? Comment expliquer la réussite comptable de son dernier projet ? Quel niveau d’audace faut-il atteindre pour démarrer un album sur les paroles “le bruit et l’odeur” après avoir fait Jok’Chirac et s’être mis en scène dans le rôle de l’ancien Président ?

L’occupation constante du terrain

On insistait déjà sur ce point en 2020 en explorant en détails sa discographie solo : Jok’Air mise depuis ses débuts sur de gros rythmes de publication, que ce soit en groupe (8 projets en 7 ans avec la MZ) ou en solo (10 projets depuis 2017). Cette stratégie d’occupation du terrain lui permet de rester continuellement en contact avec son public, une façon de compenser le manque de relais médiatique. Quand on est auditeur de Jok’Air, on a droit à de la nouveauté tous les ans, voire même plusieurs fois par an. L’artiste reste donc bien présent dans les playlists et surtout dans l’esprit de son public.

On a tendance à considérer un rappeur comme prolifique dès lors qu’il publie plus d’un projet par an en moyenne, mais c’est parfois un peu mensonger : publier 4 projets de 3 titres en un an ne fait pas forcément de vous quelqu’un de plus productif qu’un artiste qui patiente 18 mois entre deux albums de 18 titres. Sur ce point, Jok’Air ne fait pas les choses à moitié : ses tracklists sont longues, et ses projets durent une bonne heure en moyenne. Le rappeur enregistre donc beaucoup de morceaux et livre des disques complets, fournissant autant de matière que possible à ses auditeurs.

Melvin de Paris marque tout de même une rupture dans la stratégie d’hyperproductivité de Jok’Air : sorti après une pause d’un an et demi, le projet a tiré profit de l’attente des fans pour s’imposer comme le plus gros succès en première semaine de la carrière du rappeur. Que ce délai plus long qu’à l’accoutumée soit un choix stratégique volontaire, ou qu’il s’explique par des imprévus en interne, le résultat est là : Jok’Air a su casser le rythme auquel il nous avait habitués, pour mieux rebondir.

Maintenir une bonne dose de diversité

Il faut du mérite pour tenir un rythme de publication soutenu, aussi bien en termes d’organisation de travail que de créativité. Écrire 150 morceaux en six ans n’a de sens que si on est capable de se renouveler régulièrement, avec une proposition artistique suffisamment variée. En parcourant la discographie de Jok’Air, on ne tombe jamais sur deux projets identiques : Big Daddy Jok est un disque plus personnel, Jok’Rambo tend vers la pop voire le rap expérimental, Je suis Big Daddy est ambitieux, avec un noyau dur de gros singles, etc. Le rappeur s’est essayé au rock, à l’électro, au rap plus classique, a pioché dans les influences gospel, est allé cherché des sonorités cubaines, s’est évidemment essayé à la trap, etc.

Ce spectre très large de sonorités lui a permis de se renouveler constamment, et de ne jamais lasser ses auditeurs. Avant de lancer l’écoute d’un nouveau projet de Jok’Air, on ne sait jamais trop à quoi s’attendre. Évidemment, le revers de la médaille existe : en ne s’établissant jamais dans une zone de confort, le Parisien prend le risque de décevoir son public, voire même d’être incompris. A l’heure où n’importe quel utilisateur de plateforme de streaming peut composer ses propres playlists personnalisées, le jeu en vaut la chandelle. Si un auditeur accroche sur 2 ou 3 titres d’une tracklist et ignore complètement les 15 autres, le pari sera tout de même réussi pour l’artiste. Produire beaucoup et varier autant que possible les sonorités est l’une des stratégies les plus efficaces pour engranger un maximum de streams.

Ne pas suivre aveuglément les tendances

C’est un dilemme qui travaille les méninges de nombreux rappeurs à longueur d’année : quand une tendance émerge, faut-il prendre immédiatement le train au démarrage, attendre que tout le monde en fasse pour se lancer, ou bien l’ignorer totalement ? Du côté de Jok’Air, on penche plutôt pour la troisième solution, même si on garde une oreille attentive à l’évolution des sonorités dominantes. Quand les vagues drill, jersey ou hyperpop ont déferlé ces dernières années, Jok’Air est donc tranquillement resté en retrait pour observer les manœuvres du rap français.

Cette volonté de conserver ses propres influences, sans s’engouffrer tête baissée dans l’exploitation des tendances dominantes, est l’une des principales explications à la longévité de la carrière du rappeur parisien. Jok’Air privilégie la course de fond au sprint, conscient que représenter une sonorité précise à un instant T est une excellente manière de gravir plusieurs marches à la fois, mais aussi un excellent moyen de se casser la gueule une fois la tendance passée.

L’auteur de Melvin de Paris a donc cherché à creuser son propre créneau plutôt que de s’approprier celui des autres, une stratégie plus longue à mettre en place, mais payante à terme. Si Jok’Air était devenu l’ambassadeur français de la trap, de la drill ou de l’afrotrap, il aurait peut-être touché des sommets plus facilement, mais aurait dû composer avec des étiquettes impossibles à décoller. Comme Hamza, Niro, Laylow, Alpha Wann ou Kekra, chacun dans des styles différents, c’est bien la persévérance qui a fini par porter ses fruits.

Établir un lien fort avec son public

Dans le rap, il existe deux grandes écoles : d’un côté, les artistes qui visent un public aussi large que possible, cherchant à plaire un petit peu à tout le monde pour engranger un maximum de streams, de vues, de passages en radio ; de l’autre, ceux qui se contentent d’une fan-base restreinte mais impliquée, prête à soutenir, suivre avec assiduité les sorties, et pourquoi pas dépenser quelques deniers. Les exemples que l’on a cité dans le paragraphe précédent démontrent l’importance de pouvoir s’appuyer sur un petit vivier fidèle pour survivre, avant d’espérer voir ce cercle s’élargir de projet en projet.

Créer un lien fort avec son public est d’autant plus important quand on travaille à créer son propre univers artistique : il faut pouvoir compter sur des auditeurs qui connaissent déjà bien le travail de l’artiste, son évolution à travers le temps, ses influences, et ses intentions. S’imposer avec une proposition artistique singulière à plus large échelle est difficile quand on n’est pas déjà établi en tant que tête d’affiche. Rien d’impossible bien évidemment, puisque certains l’ont prouvé, mais dans le cas de Jok’Air, la stratégie de renforcement progressif du lien avec une petite fan-base s’est avérée pertinente.

La réussite chiffrée de Melvin de Paris constitue donc une belle consécration, d’autant que le contenu de l’album reflète bien le rapport qu’entretient Jok’Air avec son public. Le rappeur clame en effet tout au long du projet qu’il est fidèle en amour, et même si, évidemment, on ne le croit pas (d’autant qu’il insiste un peu trop pour être crédible), cette loyauté se retrouve dans son rapport à son public. Le projet Jok’Travolta (2019) notamment, insistait beaucoup sur ses liens forts avec ses supporters.

Des featurings nombreux, variés, et récurrents

La question de la fidélité se reflète également dans la politique de collaborations de Jok’Air. Certaines sont réellement récurrentes, on pense évidemment à la demi-douzaine de featurings avec Alkpote ou Laylow. Un fan du montpelliérain a forcément déjà entendu Jok’Air sur un morceau, et si on croit en la théorie selon laquelle les fan-bases peuvent s'additionner sur un featuring, l’opération ne peut qu’être gagnante. Six ans après leurs premiers travaux communs, Laylow a totalement explosé, et sa visibilité actuelle ne peut que profiter à Jok’Air.

En dehors de ces collaborations récurrentes, Jok'Air a toujours eu tendance à miser sur un nombre conséquent de featurings, et surtout, à faire appel à des profils extrêmement variés : on passe de So la Lune à Chilla, de LineMa à Naza, de Damso à Dann. Il aime multiplier les plaisirs et s’appuyer sur des invités capables de l’emmener sur de nouveaux terrains. Sa politique sur le plan des collaborations résume assez bien sa stratégie globale : beaucoup de morceaux, des sonorités très variées, des gros noms, des plus confidentiels, et de la place pour la fidélité.

Ni vraiment en marge du rap français, ni au centre des débats médiatiques, Jok’Air continue d’occuper une position singulière sur l’échiquier de la musique française. Son travail de fond depuis plus de dix ans lui a permis d’établir une véritable relation de confiance avec ses fans, et de jouir d’une liberté artistique totale. Enfin récompensé sur le plan comptable, il fait aujourd’hui partie des valeurs sûres, et pourrait poursuivre sa montée en puissance au cours des prochains mois pour s’imposer définitivement parmi les incontournables.