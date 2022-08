Jordan Peele, réalisateur de "Get Out" sort son tout nouveau film "Nope"

Jordan Peele, le réalisateur des films à succès Get Out et Us est de retour avec un nouveau film : Nope. C'est son premier film depuis 2019, et le troisième au total.

Depuis sa création, Nope a attiré beaucoup d'attention et est devenu un film d'horreur très attendu avec le style et le concept narratif connu de Peele. L'intrigue suit les frères et sœurs OJ et Emerald Haywood dans un ranch isolé du Sud-Ouest, ainsi que d'autres habitants de la ville, témoins d'un événement mystérieux et hors du monde impliquant un Ovni.

En se basant sur la bande-annonce, il semblerait que Kaluuya et Palmer (les deux acteurs principaux) soient des éleveurs et des dresseurs d'animaux toujours prêts pour l'action. Alors, quand les deux pensent qu'ils ont peut-être vu quelque chose d'étrange, et peut-être même d'extraterrestre, dans les nuages, ils voient l'occasion idéale de vendre des images du dernier OVNI de Californie. Mais il semble que tout ce qu'ils ont vu dans le ciel ne veuille peut-être pas être filmé.

Jordan Peele voulait faire son propre film d'ovni

Le scénariste et réalisateur Jordan Peele dit qu'il s'est fait un devoir de traiter le monde qui l'entoure de la seule façon qu'il sait faire: à travers son imagination. Dans son troisième long métrage, Nope, mettant en vedette les acteurs Keke Palmer et Daniel Kaluuya , Peele canalise ses propres peurs dans un monde de science-fiction et d'horreur.

Dans une interview pour CBS le réalisateur explique : "Avant tout, je voulais faire un film d'horreur sur les ovnis. Et puis bien sûr, je me suis dit, où est LE film emblématique d'ovni noir? Et chaque fois que je sens que mon film préféré n'a pas été réalisé, c'est le vide que j'essaie de combler avec mes films", a déclaré Peele à Gayle King, co-animatrice de CBS Mornings, avant la sortie récente du film. "C'est comme essayer de faire le film que j'aimerais que quelqu'un fasse pour moi."

Le cinéaste oscarisé a déclaré qu'il avait écrit le film à un moment où il pensait que la plupart de la société avait "vécu un mauvais miracle", et a utilisé ses cauchemars pour raconter l'histoire, qui suit des frères et sœurs dans l'entreprise de dressage de chevaux qui se retrouvent soudainement confrontés à un phénomène d'un autre monde.

"J'aime surprendre les gens et j'aime choquer", a-t-il déclaré. "J'aime provoquer les gens qui sont dans une bonne provocation. J'aime le public et j'aime avoir l'impression que le public est ravi ou qu'ils se retrouve sur quelque chose. J'adore ça. Je pense que nous pouvons tous convenir que c'est un monde effrayant" , a déclaré Peele à King.

Le réalisateur a félicité l'actrice Keke Palmer, la qualifiant de "trésor absolu", ainsi que l'acteur Daniel Kaluuya, dont les expressions sont selon lui "si importantes" pour le film. "Daniel peut faire tellement de choses en disant très peu", a déclaré Peele.

Carton au box-office US

Au cours du week-end, Nope a fait ses débuts au numéro 1 aux États-Unis et a rapporté 44 millions de dollars au box-office. Peele s'est dit "très fier" de ce qu'il a pu accomplir.

"Je vis mon rêve", a-t-il dit.

Déjà sorti dans les salles de cinéma français, c'est clairement le film à aller voir sous canicule !