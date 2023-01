Journée spéciale Aya Nakamura sur Mouv'

La queen Aya est enfin de retour ce vendredi avec "DNK", le 4ème album de la chanteuse. Plus attendue que jamais, cet album sera suivi d'une séries de Bercy déjà sold-out.

La sortie de DNK

Après la sortie de son clip "Baby" en début de moi précédant la sortie de son clip "SMS", Aya frappe fort avec des morceaux qui sont déjà rentrés dans toutes les têtes. Désormais, sa notoriété mondiale ne cesse d'accroître et Aya continue d'impressionner l'industrie musicale et le public outre atlantique.

Parmi les morceaux de la tracklist de "DNK", des feats avec SDM ou encore Tiakola.

Aya Nakamura x visuel Mouv'

Au programme de la journée, le Wake Up Mix dans "On n'est pas fatigué" sera consacré à Aya, un focus dans l'émission "Studio 41" et un mix spécial dans "Bang Bang".

Pour accompagner ces émissions, des cadeaux inédits seront à gagner.