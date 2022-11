Journée spéciale SDM sur Mouv'

SDM est de retour ce vendredi 2 décembre avec la sortie de son album "Lien du 100". Deuxième album de l'artiste après la sortie de Osho en 2021, avec "Lien du 100", il vient confirmer sa place plus que méritée dans le rap game.

Mis en avant avec son freestyle Colors il y a quelques jours, le rappeur du 92 a déjà dévoilé plusieurs extraits de cet album qui s'annonce déjà très lourd.

SDM prend le contrôle de Mouv'

Il sera présent sur Mouv' toute la journée du vendredi 2 décembre et sera l'invité de plusieurs émissions.

Il commencera sa journée dès 8h sur la matinale de Mouv' "On n'est pas fatigué". Il sera également l'invité d'Ismael et Elena pour "Studio 41" à partir de 17h et rejoindra Muxxa et Olivia pour "Bang ! Bang !" à 20h.

Au programme : découverte de son album, interview et mixes.