Joysad en tournée en 2023 : gagnez vos places !

À l'occasion de la sortie de son album Transparent, Joysad part en tournée pour 20 dates événements dans tout l'hexagone. Le rappeur de Périgueux passera notamment par Paris pour un concert exceptionnel à La Maroquinerie, le 16 mars prochain.

Joysad en concert :

26/01 - NANTES , Le Ferrailleur

, Le Ferrailleur 27/01 - RENNES , 1988 Live Club

, 1988 Live Club 28/01 - MAGNY-LE-HONGRE , Le File 7

, Le File 7 16/02 - TOULOUSE , Le Bikini

, Le Bikini 17/02 - BELFORT , La Poudrière

, La Poudrière 24/02 - LE-MONT-SUR-LAUSANNE , Mont'Ain

, Mont'Ain 25/02 - LYON , Festival Wintower

, Festival Wintower 03/03 - BORDEAUX , IBOAT

, IBOAT 04/03 - COGNAC , Les Abattoirs

, Les Abattoirs 10/03 - BRAINANS , Le Moulin De Brainans

, Le Moulin De Brainans 11/03 - ORLÉANS , L'Astrolabe

, L'Astrolabe 15/03 - LILLE , La Bulle Café

, La Bulle Café 16/03 - PARIS , La Maroquinerie

, La Maroquinerie 17/03 - SAINT-AVÉ , L'Echonova

, L'Echonova 18/03 - BREST , Le Vauban

, Le Vauban 24/03 - GENÈVE , Festival Voix de Fête

, Festival Voix de Fête 07/04 - DUNKERQUE , 4Ecluses

, 4Ecluses 22/04 - AUXERRE , Le Silex

, Le Silex 27/04 - GRENOBLE , La Source

, La Source 17/05 - CHATEAURENARD , La Rotonde

, La Rotonde 16/07 - CARHAIX, Festival des Vieilles Charrues

Mouv' vous fait gagner vos places pour les dates de Nantes, Rennes, Lille et Paris ! Pour participer, c'est par ici .

Après deux EPs Fernandez (2020) et Palindrome (2021), Joysad sort son premier album Espace Temps en 2021 dans lequel on compte des featurings avec Tsew The Kid, Sofiane et Heuss L’Enfoiré. Cette sortie est accompagnée d’un court métrage sombre et hypnotique intitulé Trou Noir. Avec ce projet, il tourne définitivement la page du rappeur amateur des réseaux pour intégrer la cour des grands. Son nouvel album Transparent est sorti le 21 octobre 2022.