Juan Hernangómez : nouvelle star de Netflix et MVP de la finale de l'Euro de basket

La France s'est couchée hier face à l'Espagne lors de la finale des championnats d'Europe, un match particulièrement attendu face à leur grand rivaux. Parmi cette équipe espagnole morte de faim, on retient le nom de Juancho Hernangómez qui a largement dominé le match.

Le basket dans les veines

Si Juan Hernangómez en est là aujourd'hui, il le doit énormément à sa famille. Ses deux parents étaient joueurs professionnels de basket, son père au Real Madrid et sa mère en équipe d'Espagne. Sans surprise, la fratrie Hernangomez, Juancho, Willy et Andrea sont ce sont eux aussi mis à fond dans ce sport grâce également à une génétique évidente.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Il joue avec Estudiantes Madrid de 2012 à 2016 avant de se faire drafter par les Nuggets de Denver lors de la draft 2016 de la NBA. Depuis, il a enchaîné les transferts en passant par les Celtics de Boston, les Spurs de San Antonio ou encore les Jazz de l'Utah. En équipe d'Espagne, il partage la vedette avec son frère Willy qui a été élu MVP du tournoi de l'Euro.

Révélé au cinéma cette année

Pour ceux qui ne suivraient pas le basket, Hernangomez s'est aussi affirmé cette année sur le grand écran en apparaissant aux côtés du goat Adam Sandler dans la création originale Netflix "Le haut du panier". Dedans, il interprête Bo Cruz, un joueur drafté par Adam Sandler alors qu'il n'aurait jamais pensé jouer un jour professionnellement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Dans cette prestation remarquée, il réalise une performance touchante et honnête dans laquelle on capte tout son amour pour le basket et l'étendu de son talent.

Pour Juan, la carrière n'est pas finie, il a fait beaucoup parler de lui pour sa performance au match. Il évolue depuis juillet au poste d'ailier fort chez les Raptors de Toronto et on espère qu'il y fera des merveilles.