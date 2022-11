Jul fait le tour du monde pour son album

Jul : un monde organisé pour son prochain projet

L'hyper productif Jul tease depuis un moment son nouvel opus à venir le 9 décembre prochain à savoir son 26ème album studio Cœur blanc. On accueillera son projet six mois après la réédition de son album Extraterrestre (édition Vélodrome), et pour cette nouveauté le marseillais (qui nous apprenait récemment qu'il avait eu des problèmes de santé, on espère qu'il se porte bien) , fait très fort !

En effet, en plus d'avoir dévoilé un des morceaux clippés à savoir Namek , le featuring avec le nigérian Omay Lah, le J nous présente la longue et superbe liste de ses autres invités en vidéo où l'on peut voir les zones d'origine de ses collaborations et elles sont nombreuses :

19 featurings internationaux et, pour la plupart, des collaborations inédites sont prévues : Omah Lay du Nigéria déjà présenté ainsi que Jimmy Sax, Houari, KVRA, Moubarak pour la France, Abduh pour le Maroc, Morad, Any Gonzalez pour l'Espagne, Rhove, Anna, Paky pour l'Italie, French The Kid, M Huncho pour l'Angleterre, Elai pour la Suède, Feduk pour la Russie, Mula B, 3Robi pour les Pays-Bas, Didine Canon 16 pour l'Algérie et Samara pour la Tunisie.

Après son 13' Organisé avec le gratin de sa ville natale Marseille, son Classico Organisé mêlant Paris et Marseille, et maintenant son double album qui fait le tour du monde, plus que jamais Jul est le rappeur fédérateur du game.

On a hâte d'entendre ça !

Les meilleurs rappeurs du monde avec le J

Parmi ses feats de folie, deux meilleurs rappeurs du monde repérés par DJ First Mike et Ngiraan Fall. Et oui, tous les mardis, DJ First Mike t'embarque dans un coin du monde et te fait découvrir le meilleur rappeur. Il t'avait fait découvrir Morad rappeur espagnol :

Et Didine Canon 16 rappeur algérien :