Jul ou Johnny : qui a chanté ces paroles ?

Entre Jul et Johnny Halliday, difficile de voir des similitudes. Pourtant, certaines lyrics écrites par l'icône du rock peuvent parfois paraitre très modernes et être assimilées à Jul. Et vice-versa...

Alors, sauras-tu reconnaitre lequel des deux J a chanté ces paroles ?

1."La fille à qui je pense est plus belle que toi."

2."Je vais où le vent me mène et on verra où j'irai."

3."Dis-moi si je fais des fautes, des fois je sais même plus qui suivre."

4."Je vais payer tes dettes et puis casser la tête."

5."Je rentre à l'heure qui me plait. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps."

6."Je ne suis qu'un homme, je te promets."

7."Quand je vous dis que tout va bien, c'est que tout va mal."

8."J'ai pris tous les mauvais coups, même si j'en ai rendus. J'ai fait tous les 400 coups."

9."Je garde un mauvais souvenir de ton bye-bye..."

10."Que puis-je dire à part que je peux compter que sur deux ou trois."

Réponses :

1 : Johnny Halliday - La fille à qui je pense

2 : Jul - Comment te dire

3 : Jul - Paranoïa

4 : Johnny Halliday - Salut Charlie

5 : Johnny Halliday - Hey Joe

6 : Jul - Gros

7 : Jul - Tout va bene

8 : Johnny Halliday - Encore

9 : Johnny Halliday - Ne Reviens Pas

10 : Jul - Le Deum

Si t'as eu moins de 5/10... Il serait temps de revoir tes classiques !