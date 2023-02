Just Riadh raconte l'enregistrement de son featuring... avec Ademo de PNL

C'est un featuring auquel on ne s'attendait absolument pas. Ce mardi 21 février, le créateur de contenus Just Riadh était l'invité d'Ismaël Mereghetti et Elena Olivera dans Studio 41. Il venait défendre le film "A la belle étoile" dans lequel il joue le rôle principal, celui d'un maître pâtissier en devenir.

Un feat plus que prestigieux

Le jeune acteur en a aussi profité pour raconter tout un tas d'anecdotes plus folles les unes que les autres mais celle qui a le plus retenu notre attention reste tout de même celle-ci : il existerait un morceau sur lequel on entend Just Riadh, Moha MMZ... et Ademo de PNL.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Bien évidemment, il ne s'agit que d'une plaisanterie de studio et le morceau ne verra certainement jamais le jour mais l''histoire valait tout de même la peine d'être contée.

Pour réécouter l'interview complète de Just Riadh, cliquez sur le lien juste en-dessous et pour la version vidéo, rendez-vous sur notre chaîne YouTube !