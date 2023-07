Jwles : de la plugg à la french touch, il n’y a qu’un Zin

Avec son phrasé unique, son imagerie minutieuse et ses punchlines aussi décalées que ses placements, Jwles a fait de sa musique l’une des plus marquantes de la nouvelle scène rap francophone. Pourtant, si le rappeur est un des pionniers du flow DMV et un fervent défenseur du mouvement plugg en France, sa carrière est loin de s’y limiter. En travaillant aux côtés de Mad Rey, Blasé, Ed Banger et tant d’autres artistes d’une scène musicale électroniques aux influences house prégnantes, Jwles mêle avec brio son phrasé unique et les productions des héritiers de la French touch. Focus sur un rappeur aux larges influences musicales et son goût prononcé pour l’exploration.

Exploration et découverte

Retour en 2021. Nous sommes au mois de juin, quelques jours avant l’arrivée de l’été lorsque Jwles, un rappeur qui concentre déjà une certaine attention sur la scène francophone, dévoile un titre qui va changer à jamais la couleur de sa musique. Il s’appelle Joe Da Zin.

Dès la première écoute, ce titre a déjà tout de stupéfiant : toujours accompagné de ses rimes inédites et ses placements hypnotisants, Jwles effectue là un virage musical saisissant, loin des lourdes 808, des éléments trap et des mélodies plugg qui composent habituellement sa musique. Non, cette fois-ci, le rappeur pose sa voix sur une production 100% House, et au-delà d’investir un terrain jusqu’alors rarement exploré dans le rap français, il réussit un pari fou : celui de lier DMV et musique house. En quelques semaines, le titre s’installe comme un discret tube de l’été dans la scène rap francophone, cumule les vues et les streams, et ce, jusqu’à atteindre aujourd’hui plus de 800 000 streams spotify.

Pourtant, rares sont celles et ceux qui auraient pu imaginer le rappeur se lier avec de telles sonorités. Car en 2021, si l’on connaît Jwles, c’est avant tout parce que c’est un de ces artistes innovant qui a grandement participé à installer le flow DMV et ses placements de voix décalés sur la scène francophone, et ce, depuis plus d’un an déjà. Avec « Oizo » et « RDV » en featuring avec Bob Marlich, Jwles s’est hissé dès le début des années 2020 comme l’un des pionniers du DMV flow et de son utilisation sur la scène francophone, le tout mêlé à un style musical et visuel très rafraîchissant. Pourtant, alors qu’il est à peine en train de poser les bases d’un nouveau mouvement fortement lié à la Trap, Jwles s’autorise déjà d’autres explorations musicales, cherche sans cesse de nouvelles sonorités, et ce, jusqu’à ouvrir sa musique aux productions électroniques sur Joe Da Zin. Une ouverture d’esprit et un attrait pour l’exploration qui prend source dans une enfance qui n’a rien d’habituelle.

Sans frontières

Entre Grasse et New-York, il n’y a à première vue pas grand chose en commun. Pourtant, c’est entre ces deux villes que Jwles a grandit avec son frère, à mi-chemin entre deux environnements complètement opposés : l’un est une petite commune de l’arrière pays niçois, et l’autre est une des plus grande mégalopole de la planète. C’est donc au beau milieu d’un brassage culturel inédit que Jwles se construit en tant qu’humain, mais aussi en tant qu’artiste : entre dirty south de Memphis, rap new-yorkais du Wu Tang, discographie de Serge Gainsbourg et productions de Dj Medhi, le petit jwles porte sur ses épaules un bagage musical aussi chargé que varié, et ce, dès sa plus tendre enfance. Alors lorsqu’il s’essaye à ses premiers placements, Jwles s’entoure déjà de personnes qui ont comme lui des influences musicales très fournies, comme il le déclarait aux Inrockuptibles en janvier 2022 : « Le premier gars avec qui j’ai bossé sur Paris est un mec qui faisait de la minimal, quand il était plus jeune il avait un groupe de bossa-nova et, à ce moment-là, il voulait faire des instrus de hip-hop. J’ai capté que, souvent, c’était mieux de faire de la musique avec des gars comme ça. »

Cette ouverture musicale et artistique, c’est un élément clé qui se distille à travers chacun des morceaux du rappeur : en travaillant avec bon nombre de producteurs issus d’influences plus électroniques, sa musique se mue peu à peu en une proposition expérimentale poussée, et explore aussi bien les accords de guitare distordues, les lourdes basses de la trap et les percussions saccadées d’une Uk garage rythmée et entraînante. Mais depuis la sortie de Joe Da Zin, rien n’est plus pareil : en parallèle de ces nombreuses propositions, Jwles a aussi fait le choix de s’engouffrer dans un créneau House et French touch. Et ça, c’est notamment grâce au travail de deux producteurs : Mad Rey et Blasé.

Le premier, Mad Rey, est un talentueux producteur de techno/house mais est aussi l’une des dernières signatures de l’iconique label Ed Banger, porté par Pedro Winter, l’un des principaux acteurs de l’explosion de la house French-Touch (et accessoirement ancien manager des Daft Punk). Le second, Blasé, est un producteur de house, de rap et de tout autre style qu’il a envie d’explorer, mais est aussi l’un des membres du duo Haute aux côtés d’Anna Madjinson, groupe notamment connu pour son tube Shut Me Down. Alors le rappeur multiplie les collaboration avec eux, et en parallèle de ses morceaux plugg et trap s’engouffre dans un créneau house qui va donner à sa musique une nouvelle facette fascinante, et ce, jusqu’à se distiller dans tous ses derniers projets.

Avec Shit & Choc produit par Mad Rey, les 5 titres de l’ep en commun avec Blasé BlaBlazin et son dernier single en date Je fais le coq, Jwles continue de prouver, morceaux après morceaux, que son lien avec la musique house est certes de plus en plus prégant, mais aussi qu’il fonctionne : loin des hits mainstream que pourraient proposer les rappeurs francophones pour se faire connaître, Jwles a lui choisi de s’engouffrer dans une voie bien plus dansante et proche de la scène house française et récolte à chacune de ses expérimentations un public de plus en plus large.

Alors entre Plugg, DMV et House hérité d’une French touch régie par des percussions et des lignes de basses dansantes, un seul dénominateur commun : Jwles, l’un des rappeurs pour qui la découverte et l’exploration ne semble pas avoir de limites.