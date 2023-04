Kaaris numéro 1 sur Netflix : les autres rappeurs que l’on aimerait voir à l’affiche

Avec 6 millions de visionnages en 5 jours, la position de numéro 1 en France, et une place dans le top 3 monde, Le Roi des Ombres est une grosse réussite sur Netflix. Si la critique n’est pas du tout tendre avec le long-métrage de Marc Fouchard, et que les ennuis judiciaires de Kaaris ont conduit Netflix à ne faire aucune véritable promo, cette performance prouve une fois de plus que la relation entre les rappeurs français et les plateformes de streaming est au beau fixe.

Après le carton d’Orelsan sur Amazon Prime, le top 1 réalisé par Fianso avec le film Sous Emprise, ou les records de Nouvelle École sur Netflix, d’autres artistes français pourraient être tentés par l’idée d’investir le catalogue des différentes plateformes. Dans quels rôles, sur quels types de formats, avec quelles équipes ? Voici quelques propositions.

Ziak

Titre : Scream VII

Format : Long-métrage

La franchise Scream touche un peu plus le fond à chaque nouvel opus, mais son succès en salles devrait en toute logique pousser ses producteurs à nous pondre de nouveaux épisodes. En l’absence de concept réellement fort, le sixième long-métrage de la série a misé toute sa promo sur le fait que l’intrigue se déroulait à New-York, ce qui n’apporte absolument rien à personne, d’autant que les rues de la Grosse Pomme ne sont pas un décor tout à fait inédit au cinéma.

Il faut donc renouveler toute la franchise, et notamment la figure de Ghostface. Couteau, masque, identité secrète : Ziak a déjà toute la panoplie. Surtout, sa discographie contient déjà l’essentiel du scénario : “schlass le plus excité, ils cavalent vers leur auto” (Galerie) nous raconte une belle scène de poursuite, une victime qui court pour s’enfermer dans son habitacle, et finit par se rendre compte qu’un deuxième tueur était caché sur la plage arrière. On poursuit avec “j'ai le coutelas du barbier pour te schlasser en public” (Fixette), pour une scène spectaculaire en pleine foule, et on termine sur l’inévitable “j'vais brouiller les pistes de l'inspecteur” (Tomb Raider), l’enquête pour démasquer le ou les coupables étant toujours laborieuse.

Jul

Titre : On m’appelle l’Ovni

Format : Faux documentaire

Quand on est familier de la musique de Jul, on a l’impression de tout connaître de son quotidien : sa voiture préférée, son personnage favori de Casa de Papel, et même la marque de ses pantoufles. Pourtant, le rappeur marseillais se montre toujours très peu, refusant la majorité des interviews, et préférant se raconter en musique.

On imagine assez facilement un documentaire qui le suivrait en studio pendant la production et l’enregistrement d’un album. Jusqu’ici, rien de très fantasque : on est plongé dans le travail d’un artiste hyperproductif mais tellement peu bavard qu’on va devoir payer des heures sup’ au monteur pour qu’il visionne encore et encore les rushs à la recherche de scènes exploitables. Pour mettre un peu de sel dans ce docu, on se paye donc une boîte d’effets spéciaux, et on intègre quelques éléments de science-fiction à l’ensemble : des extra-terrestres posés en studio avec le J, des soucoupes volantes stationnées entre l’Audi et la Clio, et des stunts qui s’envolent vers la Lune.

Le résultat, c’est un Ovni cinématographique à la District 9, à mi-chemin entre le documentaire réel, absolument pas scénarisé, et le pur film de science-fiction. Netflix a les moyens de ses ambitions, on peut donc espérer que le géant du streaming aille dégoter Neill Blomkamp -étant donné le résultat peu engageant de ses dernières réalisations, ses tarifs sont peut-être abordables.

Ninho

Titre : Et pour quelques certifs de plus

Format : Long-métrage

La filmographie de Kaaris commence à être conséquente, avec une demi-douzaine de rôles, mais elle manque cruellement de diversité, et reflète une triste réalité : quand on fait appel à un rappeur sur un casting, c’est soit pour lui faire jouer un rôle de gros bras bête et méchant, soit pour l’enfermer dans le décor d’une cité.

On va donc chercher Ninho pour le sortir complètement de son environnement, et on l’emmène sur un western. On voit même les choses en grand, avec un remake du classique de Sergio Leone, Et pour quelques dollars de plus. Ninho n’ayant pas une grande expérience au cinéma, on ne peut pas lui confier l’un des deux premiers rôles, tenus dans l'œuvre originelle par Clint Eastwood et Lee Van Cleef. On le caste donc sur le rôle de Niño, le second du grand antagoniste, el Indio.

Pour ajouter une touche de modernité à l’ensemble, on peut tout de même faire évoluer quelques éléments, et transformer le décor en western de science-fiction inspiré par la première saison de Westworld. Le fameux butin en dollars devient ainsi un butin en certifications, le but final étant bien sûr la certification ultime, celle qui échappe au rap français depuis toujours : le triple diamant. Ninho el niño sera-t-il le premier à le décrocher ? Le mariage rap français x western spaghetti accouchera-t-il d’un chef d'œuvre ou d’une monstruosité difforme ? Les fans se remettront-ils de la fin amputée de Westworld

So La Lune

Titre : For All Mankind saison 4

Format : Série

Kaaris en grand caïd de cité (Braqueurs, Le Roi des Ombres), Bosh en proxénète (Du crépitement sous les néons) … les rôles un brin caricaturaux, ça va un moment, mais on aimerait voir les rappeurs investir d’autres décors que ceux de banlieues fictives dans lesquelles règnent les trafiquants de drogue et les tueurs de sang froid. Il existe bien entendu des contre-exemples encourageants, comme Fianso en champion de plongée (Sous Emprise) ou Nekfeu en maître-chanteur (Tout nous sépare), mais on peut aller encore plus loin.

De La Caution à Laylow, la science-fiction a par exemple toujours inspiré le rap français. A l’heure où le retour de l’homme sur la Lune est d’actualité, et où Elon Musk prévoit de rejoindre Mars, on imagine donc bien nos rappeurs tourner les yeux vers les étoiles. Dans ce contexte, l’obsession de So la Lune pour le satellite naturel de la Terre pourrait le conduire à mettre un pied dans la science-fiction : on l’imagine parfaitement devant la première saison de la meilleure série SF actuelle, For All Mankind.

Dans cette série uchronique, la course à l’espace entre les Etats-Unis et l’URSS ne s’est jamais arrêtée, et on passe donc beaucoup de temps sur la Lune, ou dans son orbite. Intégrer So la Lune au casting aurait donc du sens, même si son inexpérience au cinéma ne permet pas de lui offrir un très grand rôle. Il suffirait de lui faire tourner quelques scènes avec le pied posé dans la Mer de la Tranquillité pour que la boucle soit bouclée.