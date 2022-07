Kaaris prépare une plainte pour dénonciation calomnieuse contre son ex-compagne

Dans un audio qu'a posté son ex-compagne sur les réseaux sociaux, on entend Kaaris et elle-même se disputer, concernant les déboires amoureux du rappeur, qui n'étaient clairement pas au gout de son ex. Puis l'audio prend une autre tournure car on entend du mouvement, ou des mouvements qui pourraient s'associer à des violences, et des cris.

Son ex-compagne annonce avoir déposé plainte pour violences aggravées et non assistance à personne en danger contre Kaaris lui-même, et a declaré demander justice.

Kaaris prépare sa défense

En effet suite à cette plainte, son avocat Maître Maharsi contacté par nos équipes, déclare :

"Mon client est très serein. Il ne souhaite pas répondre ou alimenter les affabulations de son ex-compagne sur les réseaux sociaux. Une plainte pour dénonciation calomnieuse est en cours de rédaction et nous transmettrons au parquet tous les éléments de contestation. Mon client est en train de subir une vendetta médiatique ignoble. La justice saura, à n'en point douter, rétablir la vérité, et il réfute toute accusation de violence et démontra à la justice la malhonnêteté de son ex-compagne.... Dont le seul objectif est l'argent."

Affaire à suivre.