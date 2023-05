Kalash Criminel veut devenir agent de joueurs : ce qu’il peut se passer

Comme beaucoup de rappeurs français, Kalash Criminel est un grand fan de football. Supporter de Liverpool, il a également témoigné de sa sympathie au club de Sedan (et pas Sevran), et multiplié les références au ballon rond dans ses textes (“on aime tout c’qui est violent, le football britannique”). Seulement, là où la majorité des artistes se contente d’un rôle de supporter, et, dans le meilleur des cas, profite de ses privilèges pour assister aux entraînements ou aux matchs en loges, le sevranais souhaite avoir un rôle actif dans le milieu du football.

Il prépare donc actuellement ses diplômes d’agent de joueur. Après avoir été impliqué l’an dernier dans la signature de son cousin Jonathan Okita, footballeur professionnel libre de tout contrat, au FC Zürich, il pourrait passer à la vitesse supérieure au cours des prochains mois. Il a d’ores et déjà annoncé qu’il allait “faire du lourd”, une formule basique qui ne veut rien dire, mais qui nous prouve que le rappeur s'intégrera parfaitement dans le monde du football, où règnent les phrases toutes faites (“l’important c’est les 3 points”, “il n’y a pas de petites équipes”, “il faut prendre les matchs les uns après les autres”, “on a tout donné”, etc)

Si Kalash Criminel donne le sentiment d’être particulièrement investi dans la réalisation de son objectif, et qu’il saura probablement très bien s’entourer, sa présence dans le milieu du football éveille forcément la curiosité. Son personnage de brute impitoyable s’intégrera-t-il au milieu des autres agents ? Negociera-t-il autrement qu’en menaçant les présidents de grands clubs ? Sa rencontre avec Jorge Mendes finira-t-il sur autre chose qu’un écrasement de tête avec une paire de Timberland ?

Étape 1 : se constituer un bon roster

Les agents les plus influents du monde du football gèrent simultanément les contrats de nombreuses stars. Par exemple, Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo pendant la majeure partie de sa carrière, peut mettre sur pied un véritable 11 de rêve : Rafael Leao, Angel Di Maria, Bernardo Silva, en plus d'entraîneurs-stars comme José Mourinho ou Diego Simeone. Pour espérer lutter dans la même catégorie, Kalash Criminel devra donc convaincre des gros noms.

Sa première signature pourrait être Kephren Thuram, qui s’est déjà illustré en reprenant 10 12 14 Bureau lors du traditionnel bizutage à l’occasion des nouveaux sélectionnés en équipe de France. Il pourrait ensuite virer sur le footballeur qu’il a le plus name-droppé dans ses textes, l’inévitable Yannick Bolasie, international congolais lui aussi grand fan de rap . Pour compléter ce premier circuit de signatures, Crimi pourrait s’attacher les services de Moussa Niakhaté et Jean-Philippe Mateta, deux joueurs français qui ont fait parler d’eux il y a quelques saisons pour avoir pourri l’ambiance du vestiaire de leur club de Mayence en Bundesliga ... en infligeant à leurs coéquipiers une écoute intensive de Ninho, Aya Nakamura et Kalash Criminel.

On est encore loin du roster de superstars, mais ces premières recrues suffiraient à faire démarrer l’activité d’agent de Kalash Criminel. Un ou deux jolis coups, comme un transfert de Kephren Thuram vers le Milan AC, ou de Jean-Philippe Mateta à Arsenal, lui assureraient une belle réputation, de grosses commissions, et de nouvelles opportunités.

Étape 2 : devenir un bon négociateur

Un bon agent est avant tout un excellent homme d’affaires, et se doit donc de savoir négocier au mieux tous les aspects d’un contrat. Salaire, durée d’engagement, droits d’image, avantages, prime à la signature, primes de performances … les tractations sont parfois très longues, et une simple prolongation de contrat peut exiger des mois de discussions entre les différentes parties. L’absence totale de diplomatie de Kalash Criminel pourrait aussi bien faire des merveilles que faire couler totalement son agence : comment réagirait Florentino Perez en entendant un agent lui poser en face “t'es pas d'la famille, pas d'négociations, on veut pas écouter tes explications / On arrive chez toi sans invitation, on t'allume ta mère sans hésitation / Un écrasement d'te-tê et j'te couperai ta respiration” ?

Pourtant, dans le monde des agents, un milieu à la réputation difficile, régulièrement pointé du doigt et comparé à un véritable système mafieux, la méthode Crimi aurait finalement tout à fait sa place. Conditions inamovibles imposées dès le départ, menaces physiques en cas de refus, violence en option … Le rappeur possède déjà toute la panoplie du bon négociateur. Il pourrait même révolutionner totalement le monde des agents de football : avec lui, on arrête de préserver les apparences, et on assume définitivement les méthodes rudes. Six mois de discussions pour une augmentation de salaire ? Terminé, on règle ça en une phrase : “mon gars si tu veux pas payer la rafale va te passer le m'boté”.

Étape 3 : Les conférences de presse (avec la cagoule)

Beaucoup d’agents préfèrent rester dans l’ombre des bureaux et laissent les photos et conférences de presse aux joueurs et directeurs sportifs. Certains ont tout de même un imposant poids médiatique, et n’hésitent pas à se mettre en avant. Grand habitué du jeu médiatique, Kalash Criminel a déjà prouvé à de nombreuses reprises son aisance face aux caméras, et surtout, sa capacité à faire valoir son capital sympathie. Il pourrait donc mettre à profit son expérience du jeu promotionnel afin de transformer ses conférences de presse en véritables shows.

Les journalistes sportifs ayant tendance à être un brin plus piquants que les journalistes rap, on pourrait même avoir droit à quelques belles séquences, en particulier si les médias étrangers ne sont pas au fait de sa personnalité. On l’imagine sans trop de mal mettre de gros coups de pression aux envoyés du Sun, d’As, du Corriere dello Sport, ou de Sport Bild. Surtout, il pourrait choisir de localiser son agence à Sevran, d’y organiser ses conférences de presse, et de réaliser les négociations depuis son 10 12 14 Bureau. Et quand Florentino Perez se plaindrait d’avoir fait le déplacement en cas de nouvel échec des négociations pour le transfert de Kylian Mbappé, la réponse serait toute trouvée : tu viens à Sevran, tu te fais agresser, qui t’a invité ?