Kanye West : "Je n'ai jamais lu un livre"

Kanye West, celui qui se proclame "génie créatif" depuis tant d'années, n'aurait visiblement pas acquis son savoir dans les livres. Il a annoncé il y a peu de temps l'ouverture de son école privée, la "Donda Academy", établissement sur lequel nous n'avons que très peu d'informations. Cette école, dont le nom vous dit sans doute quelque chose, fait effectivement référence à la mère du rappeur, elle-même écrivaine.

Se faisant appeler Yeezus pendant un certain temps, mélange de Yeezy et de Jesus, on aurait pu penser que Kanye West avait déjà ouvert un livre, par soif d'apprendre ou bien par simple divertissement. Que nenni.

Publicité

Ye s'est très récemment confié à ce sujet sur le podcast de la marque Alo Yoga : "Quand tu dis que je n’ai pas lu ce livre, je n’ai en réalité lu aucun livre. Lire, c’est comme manger des choux de Bruxelles pour moi. Et parler, c’est un peu comme se faire servir les raviolis au maïs de chez Giorgio Baldi (un restaurant italien très connu de Santa Monica).

Si la comparaison est étonnante, le fond l'est encore plus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Comment est-ce possible de ne jamais avoir lu aucun livre ? Alors qu'il était lui même en train d'écrire un livre en 2018 qui devait s'appeler "Break the Simulation" et porter sur la philosophie, il revenait finalement sur twitter à ce moment là pour annoncer que son compte Twitter était finalement son livre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Il existe quelques indices sur le fait que Kanye West ait déjà lu un livre avec sa fille, malheureusement, il s'agit essentiellement de livre pour enfants. Affaire à suivre...