Kanye West : les fois, où il est allé beaucoup trop loin

Récemment devenu persona non grata, Kanye West a du mal à faire parler de lui positivement avec ses dérapages trop nombreux. De la petite punchline lancée à une autre célébrité aux propos qui posent un véritable problème éthique Kanye West alarme avec ses messages. Un coup viré par Instagram, un coup non, on vous a constitué un palmarès de ses moments très problématiques qui sont peut être passés à côté de vos radars.

Ses propos sur l'esclavagisme

En 2018, il confiait lors d'une interview avec Charlamagne Tha God des propos sur l'esclavagisme très controversés. Selon lui : "Quand vous entendez parler d'esclavage pendant 400 ans... Pendant 400 ans ? Ça ressemble à un choix."

Le rappeur a ajouté : "Vous étiez là pendant 400 ans et c'est vous tous. C'est comme si nous étions mentalement emprisonnés."

Attaqué immédiatement pour ses propos, il avait tenu à se justifier, une nouvelle fois de manière déconnectée de la réalité : "Pour être clair. Bien sûr, je sais que les esclaves n'ont pas été enchaînés et mis sur un bateau de leur plein gré. Ce que je veux dire, c'est que le fait que nous soyons restés dans cette position alors que les chiffres étaient de notre côté signifie que nous étions mentalement asservis. La raison pour laquelle j'ai évoqué le point des 400 ans est que nous ne pouvons pas être mentalement emprisonnés pendant 400 ans de plus. Nous avons besoin d'une pensée libre maintenant. Même la déclaration était un exemple de pensée libre. C'était juste une idée. Encore une fois, on m'attaque pour avoir présenté de nouvelles idées."

De nouvelles idées qui remettent en cause 400 ans de souffrances...

Les dramas Adidas-Gap

On le sait car il le dit, le redit et le proclame, Kanye West est le porte-parole de dieu et ses vêtements sont les meilleurs que la terre ait connu. Bien que Ye choisi tous les jours depuis quelques années le style agent de sécurité, ça ne l'empêche pas de vouloir créer une tonne de vêtements très originaux. Bien entendu, en s'associant avec des marques bien établies comme Adidas ou Gap, il aurait dû se douter que sa vision des choses ne serait pas toujours vue d'un très bon oeil par ses collaborateurs. Et quand Kanye West est contrarié, il le fait savoir de toutes les manières sur les réseaux sociaux.

Selon Kanye, la marque aurait même prédit l'attentat dans l'école primaire de Uvalde au Texas.

Il vient de révéler le nom de l'école de ses enfants

Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Kim Kardashian, l'ex femme du rappeur, doit faire face à des situations sans égal lorsqu'il s'agit de Kanye. Vivant une véritable guerre concernant l'éducation de leurs 3 enfants, il est difficile pour elle de gérer l'image publique qu'il est en train de se donner à lui, mais également à ses enfants. Très récemment, il a fait fuiter le nom de l'école de ses enfants, en espérant contraindre leur mère de les envoyer dans l'école qu'il est en train de construire : la Donda Academy.

Bernard Arnault aurait tué Virgil Abloh

Très proche de l'ancien directeur artistique de Louis Vuitton décédé l'an dernier, Kanye West et Virgil Abloh ont souvent travaillé de paire. Bien que comme il l'a confié lors de son interview pour Clique, Ye était jaloux de ne pas avoir eu ce poste chez LV. Pour Kanye West, le décès de Virgil Abloh ne s'explique pas par le cancer, il s'agirait en réalité du PDG de LVMH Bernard Arnault qui l'aurait tué. Ces propos, il les tient à la suite de la polémique concernant son choix de tenue pour le défilé Yeezy à la Fashion Week printemps été 2023, un t-shirt portant l'inscription "White lives matters".

Ses propos antisémites

Il y a quelques jours, Ye est encore allé trop loin. Ce samedi 8 octobre, il écrit sur son compte Instagram : « Je suis un peu endormi ce soir, mais quand je me réveillerai, je me la joue ‘death con 3’ contre les Juifs », « Le plus drôle, c'est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs sont aussi des Juifs. Vous avez joué avec moi et essayé de faire passer pour des noirs tous ceux qui s'opposent à votre programme. ». Très vite bloqué de la plateforme à la suite de ces propos, il s'est empressé de répondre en accusant Mark Zuckerberg d'être à la source de cette "cancel culture".

Désormais blacklisté de nombreux évènements et magazines, Kanye West va devoir se faire pardonner par tous ceux qu'il a offensé si il espère un jour redorer son blason. Etant donné qu'il insulte toutes les célébrités et communautés de la terre, ça risque d'être très compliqué...