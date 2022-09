Kanye West : tout ce qu'il faut savoir sur son embrouille avec Adidas

Kanye West est en train de lancer un combat sans merci avec Adidas. On sait de lui qu'il est l'un des artistes les plus passionnés sans son domaine. Que ce soit pour sa musique, la mode, sa famille (parfois un peu trop), mais une chose est sûre il n'hésitera pas à se défendre coûte que coûte quand on essaye de l'usurper.

Yeezy, qui vaut plus d'un milliard de dollars grâce à sa créativité paraît aujourd'hui être à la source de tous les problèmes. La raison ? Adidas se serait permis de produire des Yeezy Slide et d'inventer même des coloris sans l'accord de Kanye, alors qu'il en est le créateur original.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Là où tout a commencé

Adidas ayant remonté énormément en terme de chiffre d'affaire grâce à ses collaborations avec Kanye West, avait pris la liberté de créer un Yeezy Day, en rééditant toute une gamme de sneakers emblématiques Yeezy. Kanye n'a pas attendu longtemps avant de se prononcer.

"Adidas a inventé l'idée du Yeezy Day sans mon approbation, puis est allé et a ramené des styles plus anciens sans mon approbation, a choisi des couleurs et les a nommées sans mon approbation, a embauché des gens qui travaillaient pour moi sans mon approbation, a volé mes coloris sans mon approbation, a volé mes styles et mes approches matérielles sans mon approbation, a embauché un directeur général de Yeezy sans mon approbation, a pris des talents du côté de la production et les a saupoudrés dans Adidas Originals sans mon approbation."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Kanye a toujours parlé sans filtre des sujets qui le contrariaient, et jusque-là, tout s'était (apparemment) bien passé. De nombreux fans pensaient que tous les nouveaux coloris Yeezy avaient été choisis et approuvés par Kanye. Il s'avère que ce n'est pas du tout le cas, et c'est la raison principale pour laquelle il mène sa guerre contre Adidas.

Selon Sole Retriever sur Instagram, le contrat de Kanye avec Adidas est fait de manière à ce que Ye accorde une licence au nom Yeezy à Adidas. La marque aux trois rayures possède tous les brevets des modèles de sneakers de Kanye, à l'exception de la Yeezy Slide. Cela signifie donc qu'Adidas peut créer n'importe quel coloris sans avoir à avertir au préalable. Et Kanye reçoit une commission de 15% sur toutes les sneakers Yeezy vendues, mais pour Ye, ces accords sont inacceptables.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Kanye s'en prend à Daniel Cherry

Kanye veut reprendre le contrôle de sa marque. Cela a conduit à une flambée de publications Instagram au cours de la semaine dernière dans lesquelles Kanye a été ultra-critique d'Adidas et de leur dernière embauche de cadres, ou Daniel Cherry, qui était directeur général de DC Comics. Kanye pense que Cherry est incompétent, et dans une série de publications, Kanye s'est moqué du style de Cherry, notant qu'Adidas allait tomber à l'eau s'ils le gardaient au siège.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Kanye veut quitter Adidas pour de bon

Tout au long de sa récente campagne Instagram, Kanye a également révélé qu'il essayait de se retirer de son contrat Adidas, qui n'expire techniquement qu'en 2026. Dans un post Instagram, Kanye a déclaré qu'Adidas avait essayé de le payer 1 milliard de dollars pour partir, refus catégorique de Kanye qui souhaite être le seul détenteur de ses designs.

"Le fait qu'adi ait pensé qu'ils pouvaient choisir des coloris pour mes chaussures et les nommer sans mon approbation est vraiment fou", a écrit Kanye. "Mais je promets à tout le monde qu'adidas n'est pas aussi sauvage que moi. Je me soucie vraiment de construire quelque chose qui change le monde et quelque chose que je peux laisser à mes enfants. Ils ont essayé de me racheter pour 1 milliard de dollars. Mes royalties l'année prochaine sont de 500 millions de dollars rien que Daniel Cherry gagne 2 millions par an. Les Yeezy représentent 68% des ventes en ligne d'Adidas"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le soutien des artistes US

Diddy, TI, Irv Gotti et Swizz Beatz, (le mari d'Alicia Keys), ont tout deux décidé de soutenir Kanye dans sa démarche.

"Depuis l'ère de Run-DMC, @Adidas a toujours utilisé le Hip Hop pour construire sa marque et tirer des milliards de dollars grâce à notre culture. MAIS NOUS SOMMES PLUS QUE DE SIMPLES CONSOMMATEURS MAINTENANT, NOUS SOMMES DES PROPRIÉTAIRES. @KanyeWest et YEEZY sont la raison pour laquelle Adidas est pertinent pour la culture. NOUS CONNAISSONS NOTRE VALEUR! Je ne porterai plus de vêtement Adidas jusqu'à ce qu'ils rectifient cette histoire!! Nous devons nous soutenir les uns les autres!! Que tout le monde republie ce post s'il vous plait !!"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"D'habitude, je m'occupe de mes affaires, mais c'est COMPLÈTEMENT ANORMAL! Si nous les laissons faire cela à @kanyewest, cela nous arrivera aussi! Cet homme a créé cette innovation révolutionnaire et il devrait être respecté en tant que créateur ! YE demande seulement que son travail soit respecté et non volé et ce n'est pas fou selon moi !! Nous n'achetons pas celles-ci !!!!!!!!!!!! @adidas vous êtes censé être originaux alors prenez la bonne décision s'il vous plait !!!

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Adidas c'est totalement nul !! Je soutiens Ye, juste c'est juste, et ça ne l'est pas du tout !"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Kanye ne s'est donc pas empêché de remercier Diddy et Swizz pour leur soutien, qui s'est d'ailleurs avéré efficace.

Big win pour Kanye face à Adidas, big fight avec GAP en prévision

Il semblerait que la victoire soit imminente pour Kanye, et que ses coups de pressions aient fonctionné.

"Je pouvais entendre la joie dans la voix de mon équipe aujourd'hui. Adidas ne veut plus de problème, les crédits sont en cours, cette guerre n'était pas une question d'argent, c'était sur le contrôle, de nos familles, de nos businesses, de notre histoire, de nos voix. Je leur ai donné l'opportunité de régler ça discrètement. Maintenant, c'est l'heure pour GAP."

Mais un nouveau combat attend Kanye contre GAP, l'autre marque avec qui il a décidé de régler ses problèmes.

Cher Ye, ton équipe juridique recommande que tu ne postes rien sur GAP pendant au moins les 10 jours"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La raison de cette embrouille avec GAP est encore vague, probablement similaire à celle d'Adidas, mais encore peu claire, on attend la suite et ces 10 jours de silence recommandés par l'équipe juridique de Kanye pour voir ce qu'il en est.

Tout pour ses enfants

"Certaines choses sont plus importantes que l'argent Mes enfants n'ont aucune idée de ce que leur père a traversé ces derniers jours, seul, pour sécuriser la marque qui leur sera un jour transmise Si Dieu le veut, Ces futurs dirigeants n'accepteront jamais être volés et forcés de compromettre qui ils sont pour un chèque"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Kanye West a pour plus grand souhait de transmettre à ses enfants et à sa culture, c'est la raison pour laquelle il ne se retient pas de poster ou se défendre. Mais il faut tout de même préciser que le cyber harcèlement est un réel problème, et pas sûr que poster les visages, prénoms et noms de famille de tous les membres du conseil d'Adidas soit la meilleure solution, même si le combat est juste.