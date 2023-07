Kellian Motta Paes : "le volley ça a été une évidence pour moi dans la famille"

Dans la famille Paes, le père est coach, la mère est volleyeuse professionnelle et le fils, Kellian, a été mis en orbite pour suivre la même trajectoire. "Quand, j'étais petit, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du tennis, du basket, du rugby. Je n'ai pas été limité. Et évidemment du volley, parce que mes parents en ont fait, aujourd'hui, et déjà à l'époque leur profession. Il y a une sorte de passation générationnelle."

Kellian est né à Orsay en Essonne. C'est là qu'il démarre petit à petit sa jeune carrière de volleyeur. "Je suis passé par les circuits fédéraux en commençant par les comités départementaux, ensuite régionaux, après je suis rentré au Pôle espoirs qui est à Bordeaux." Il poursuit ensuite son perfectionnement au Centre national de volley-ball à Montpellier.

Publicité

Le Paris Volley comme un tremplin vers des rêves olympiques

Retour en région parisienne pour un début de carrière en équipe. "Là pour le moment, je suis sur ma troisième année au Paris Volley." Le club lui a permis de faire ses armes en compétition avec son propre style. "Je suis un passeur qui a du caractère. Je mélange toute la créativité qui sommeille en moi pour adapter mon style de jeu."

Une recette gagnante qui lui permet d'entrer en équipe de France de volley. "Je ne suis pas le seul et dans cette équipe, il y a d'autres passeurs comme Benjamin Toniutti ou Antoine Brizard". Des noms connus et surtout des coéquipiers plus expérimentés que lui auprès desquels il a encore des choses à apprendre. "Là, je ne vise pas forcément les JO 2024 parce qu'il y aura déjà du monde sur le terrain. J'en profite pour me projeter pour ceux de 2028 à Los Angeles. Je pense que c'est plus à ce moment-là que je vais avoir des cartes à jouer."

Lorsque l'on a seulement 21 ans, on ne peut pas se limiter qu'aux compétitions, il faut aussi penser à la construction de sa carrière. "Là, je regarde aussi pour les prochaines saisons. J'essaie de séduire des clubs étrangers que ce soit en Italie ou en Pologne pour essayer de démarrer une progression à l'étranger."