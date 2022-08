Kendrick Lamar : ce que les rappeurs US disent de lui

En ce qui concerne le débat houleux sur qui est la "goat" dans le rap US, il est certain que des fans de rap pourraient perdre des amitiés sur ce sujet aussi personnel, ce n'est donc pas un titre à prendre à la légère. Cependant, comme le rappeur de Compton Kendrick Lamar le prouve constamment à chaque sortie, il est plus que digne d'être en liste pour le prix du meilleur rappeur de sa génération.

Alors que les fans, les autres artistes et les critiques continuent de digérer le dernier album de Kendrick et de chanter les louanges du rappeur, beaucoup ne peuvent s'empêcher de le comparer aux légendes, et de fonder un argument selon lequel il est l'un des meilleurs ayant jamais existé. Lorsqu'il s'agit d'une couronne aussi convoitée, il y a une plein de facteurs à considérer, allant du contenu lyrique à la voix, en passant par les compétences techniques, la cohérence, les performances, l'intemporalité et l'influence culturelle, chacun faisant partie intégrante de ce qui fait qu'un MC s'élève au-dessus du reste pour assurer le statut de légende. Comme beaucoup de débats, le critère est subjectif, mais Kendrick Lamar a continuellement cimenté sa notoriété durement acquise en tant que l'un des pionniers en constante évolution de la musique rap avec chaque album qu'il a sorti.

Eminem

On avait déjà vu les louanges que donnent les rappeurs à Eminem, cette fois-ci c'est au tour de Marshall Mathers en personne de donner ses crédits à Kendrick. Dans une interview, Sway Calloway demande à Eminem sur Shade 45 (une émission consacrée au rap) s'il était d'accord pour dire que Kendrick était “le rappeur le plus électrisant de sa génération”. Et il n'en n'a pas fallu plus pour qu'Eminem partage son avis sur le rappeur de Compton :

”Je suis tout à fait d'accord. Kendrick est au top, au plus haut en terme de lyrics. Pas seulement de sa génération, mais de tous les temps.”

"Yo, Dr.Dre, cet album de Kendrick est ***** de ridicule (incroyable), je suis sans voix"

Dr Dre

Dr. Dre est le producteur historique de la west Coast et son opinion sur les rappeurs compte toujours pour eux pour pour ses fans. Il a travaillé et produit avec les plus grandes légendes et est toujours présent d’ailleurs comme vu à sa dernière apparition au Super Bowl, ultime preuve de sa crédibilité.

Lors d’une interview sur l’émission Big Boy Tv Dr.Dre donne son avis sur Kendrick. Il explique d’abord que lyricalement Kendrick apporte vraiment quelques chose au game, et qu’il avait eu l’opportunité d’écouter l’album to Pimp A Butterfly de Kendrick et que l’album était incroyable.

"Le côté ratchet est fun mais ça manque de substance, et Kendrick apporte clairement cela"

"Je suis non seulement impressionné mais ça me donne même envie de retourner au studio et gratter"

Snoop Dogg

En tant que l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, l'avis de Snoop Dogg a toujours eu un certain poids dans l'industrie, en particulier dans sa West Coast natale. Lors d'une apparition sur le podcast Impaulsive de Logan Paul, un des interviewers demande à Snoop son avis sur la scène californienne et il répond en donnant sa couronne à Kendrick.

“J'ai la chance de prendre du recul et de regarder les jeunes faire ce qu'ils font. Je veux dire, j'ai fait mon truc pendant 20 ans environ en tant que roi de la côte Ouest, j'ai donné la couronne à Kendrick Lamar, enfin je ne lui ai pas donnée; à vrai dire, il l'a prise, mais je devais l'enlever de ma tête et la lui donner."

On lui demande également son opinion sur le nouvel album de Kendrick, et il répond tout simplement : "Crazy"

Snoop Dogg parle également du fait que Kendrick fait partie de la production totale d'un morceau, et que ses procédés créatifs font de lui un vrai artiste.

The Game

The Game est indiscutablement un des rappeurs les plus respectés du game par sa carrière qu’il a sur faire durer. Et quand il donne son avis sur Kendrick Lamar il le compare même à Nas.

"Kendrick est notre Nas de la West Coast, en tête de lyrics, incroyable. J’espère que personne n’essayera d’avoir une embrouille ou un clash avec lui, parce que cette personne perdra."

Drake

Drake et Kendrick Lamar contrôlent le game rap depuis une grande partie de ces dernières années, mais ils se sont également querellés discrètement pendant la majeure partie de ce temps.

Les deux rappeurs ne pourraient pas être plus différents, et ils représentent deux attitudes très contrastées dans l'arène hip-hop. Drizzy n'a pas honte de dire qu'il court après les charts, et c'est battre des records qui le motive. D'un autre côté, Kendrick fait de la musique pour lui-même et pour la culture plutôt que pour n'importe qui d'autre, et tout le reste est simplement un bonus.

Mais Drake a tout de même admis son admiration pour Kendrick (et J-Cole au passage) en disant que les deux rappeurs sont sa principale concurrence, et que leur identité et le fait qu’il restent droits dans leurs principes et dans leur bottes est une chose qu’il admire. On paraphrase mais voici l’extrait complet.

Kodak Black

Plus récemment, les noms de Kodak Black et Kendrick Lamar sont souvent prononcés ensemble, en effet Kodak a fait partie intégrante du nouvel album de Kendrick Lamar, sur le morceau Silent Hill et dans de nombreuses intros et interludes de l'album. Il s'y confie sur ses peurs, sur ce dont il a pu être victime, sur le manque de la présence d'un père... Kendrick Lamar a vraiment réussi à sortir Kodak de sa zone de confort en l'emmenant dans un rap bien plus conscient et presque sentimental.

C'est à l'occasion d'une interview qu'on a demandé a Kodak plus de détails sur sa collaboration et sur son avis sur Kendrick Lamar et il a précisé à quel point c'était un honneur de travailler avec lui, et a décrit les nombreux points communs que les deux rappeurs ont.

En bref, les éloges sur Kendrick Lamar sont nombreuses, et certains attendent déjà la sortie du prochain album. Pitié Kendrick, ne nous fait pas attendre 5 ans de plus !