Kendrick Lamar évoque les médias, son égo...

Kendrick nous offrait en mai son album Mr. Morale & The Big Steppers, un volet très important de sa discographie et sûrement le plus intimiste. On retrouve un K. Dot plus questionné que jamais par ce qui l'entoure et par son passé, alors que sa considération n'a jamais été aussi haute dans l'industrie. Près de 3 mois après cette sortie, Kendrick a offert au magazine Citizen l'opportunité de s'ouvrir sur sa vie de maintenant, loin des médias et dans, on l'espère, la tranquillité mentale dont il parlait dans l'ouverture de Mr. Morale :

"I hope you find some paradise"

"I hope you find some peace of mind in this lifetime.

"Maintenant, je laisse un peu tomber l'ego"

On sait l'importance dans le rap de se considérer soit même comme le meilleur pour maîtriser avec plénitude son art, et convaincre autrui. Seulement Kendrick dévoile avoir laissé les inquiétudes de côté et ne plus vouloir se "battre pour le trône" mais inspirer ce qui en ont besoin :

"Maintenant, je laisse un peu tomber l'ego. Je veux enlever le mot "le plus grand". Je veux donner aux gens quelque chose à quoi ils peuvent s'accrocher. Que ça touche 100 millions de personnes ou que ça en inspire une, je veux être cette personne"

Et pour y parvenir, le rappeur détaille avec minutie les chemins empruntés par lui et son entourage en pointant du doigt les complexités de ces parcours. D'ailleurs, durant la construction de sa dernière œuvre, Kendrick est devenu père à deux reprises (cf. la cover de l'album) et a affirmé qu'ils ne souhaitent qu'ils vivent les mêmes difficultés :

"J'ai des enfants maintenant. Je veux qu'ils voient des choses auxquelles je n'ai pas eu accès et qu'ils puissent vivre des expériences en dehors de ce qu'ils connaissent."

"La personne que les gens voient maintenant est la personne que j'ai toujours été"

Pour cet entretien, Kendrick Lamar se trouvait au Ghana, loin des médias mais proche de lui-même, l'occasion pour lui d'aborder son besoin de garder le cap sur sa vie privée, sans avoir à se travestir aux yeux des médias :

"La personne que les gens voient maintenant est la personne que j'ai toujours été. Pour moi, la question de la vie privée n'a jamais été un problème que j'ai dû résoudre avec toute mon intention. C'est juste ce que je suis. Si je sens que je dois me retirer, je me retire tout simplement. Je ne m'en plains pas."

Il parlera même du mal qu'il a à utiliser avec efficacité ces médias :

"Je ne sais pas vraiment comment les utiliser de cette manière pour être 100% honnête avec toi."

L'auteur de To Pimp a Butterfly a effectivement l'habitude entre deux albums de prendre du recul, là où certains y voient le nécessité de garder une présence, notamment par le biais des réseaux sociaux. Kendrick expliquera qu'il n'a aucun mal à faire le pas en arrière lorsqu'il en ressent le besoin :

"Si je sens que je dois me retirer, je me retire tout simplement. Je ne vais pas m'en plaindre. Je ne vais pas provoquer une grosse explosion ou un et faire savoir au monde que les murs se referment..."

En attendant, Sounwave, un des producteurs de K. Dot, a déclaré que lui et son équipe travaillent déjà sur le prochain projet, donnant l'impression que nous auront bel et bien le droit à au minimum un album de plus de la part de la légende de Compton. Et c'est, bien évidemment, pour notre plus grand plaisir.

Connaissant le personnage, maintenant que Mr. Morale & The Big Steppers est dehors, Kendrick va s'écarter de nouveau des projecteurs et vivre ce qu'il a à vivre. Laissant le temps à ses auditeurs de bien savourer ce dernier opus qui effectivement, nécessite une attention particulère.