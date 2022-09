Kendrick Lamar nous plonge dans la réalité des crises de couple dans son nouveau court-métrage

C’était l’événement du vendredi 13 mai 2022, et personne n’a été déçu. De retour après 5 ans d’absence, Kendrick Lamar a livré Mr. Morale & The Big Steppers un projet de 18 tracks, divisé en deux disques . K-Dot a délivré les clips de The Heart Part 5 et N95 et a cartonné en termes de ventes : à peine sorti il cumulait plus 122 millions de streams sur Spotify.

K-Dot en mode acteur

Pour ceux qui ont savouré ou savourent encore cet opus important dans la carrière du rappeur et très intimiste, on est ravis d'avoir en ligne le court-métrage complément de son morceau We Cry Together. Kendrick nous offre ainsi une vidéo de 5 min 42 secondes en compagnie de l'actrice Taylour Paige. Le duo nous plonge dans la réalité d'une crise de couple bien intense dans un clip filmé en plan séquence.

Bien que la chanson ne soit sortie que cette année, la vidéo a été enregistrée en direct le 15 mars 2020, selon la description YouTube. Kendrick Lamar et Dave Free, les cofondateurs de pgLang, ont réalisé la vidéo aux côtés de Jake Schreier.

Pou rappel; le court-métrage avait été dévoilé en juin dernier au Laemmle Royal Theater à Los Angeles et est en lice pour Les Oscars comme le rapporte le magazine The Hollywood Reporter.