Kendrick Lamar : qu'attendre de son prochain album

Cette année Kendrick a fait son grand retour avec son album Mr Morale And The Big Steppers. Un album qui était très attendu après 5 ans d’absence, composé de 19 titres c’est un projet extrêmement conscient. Les rythmiques sont très accrocheuses, mais c'est surtout en terme de lyrics et d’interludes que Kendrick a montré sa richesse créative.

Des interludes parlées, des poèmes des sujets difficiles abordés tels que l’abus, l’inceste, le racisme ainsi que la santé mentale. Un des membres de son équipe déclare travailler déjà sur le prochain album, mais qu’attendre du 6eme album studio de Kendrick Lamar ?

Publicité

Kendrick Lamar a déjà commencé à travailler sur son prochain album!

"Nous commençons sur le prochain maintenant."- Le producteur interne de Kendrick, Sounwave.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les featurings

Dans Big Morale Kendrick avait fait des featurings avec Kodak Black, Baby Keem, Summer Walker et quelques autres artistes moins mainstream.

Pourquoi pas 21 Savage qui est l’artiste avec qui Drake avait fait le seul featuring de l’album Honestly Nevermind. 21 Savage fait partie d'énormément de projets et de gros hits et son flow nonchalant fait toujours son effet. Jazmine Sullivan serait aussi probablement de la liste, après avoir gagné un Grammy du meilleur album de l'année, elle représente le Rnb de la nouvelle génération. On pense à sa collaboration avec Rick Ross sur le morceau Money Dance. Et pourquoi pas faire travailler Summer et Jazmine Sullivan ensemble. En effet dans son album Mr Morale and the Big Steppers, Kendrick avait fait la remarque du fait que les femmes dans la musique faisaient rarement des collabs ce serait pourquoi pas l’occasion de réunir ces deux artistes à la voix de miel.

The Weeknd serait aussi intéressant avec ses vocales archi aiguës, un morceau pourrait être incroyable, et pourquoi des featurings avec les nigériens du game, Tems, Burna Boy, ou Wizkid, qui sont des artistes inévitables en ce moment.

Les thèmes

"On savait que son album allait être dur à écouter" Sounwave décripte comment ils ont créé l'album Mr. Morale & The Big Steppers"

Kendrick fait des albums pour l’histoire, et pour la culture. Son dernier album en est l’exemple parfait. Peu de hits à proprement dit, mais beaucoup de morceaux lourd de sens.

Il ne s’empêchera probablement pas de parler des problèmes sociétaires aux États Unis et dans le monde, de la place des noirs aux États Unis, des injustices quotidiennes qu’ils subissent, et puis pourquoi pas d’écologie même. Dans une période où la planète meure de plus en plus Kendrick serait totalement capable d’en parler, étant un artiste très conscient du monde dans lequel il vit.

Et puis pourquoi, à l’opposé, un album plus ego trip avec des sujets plus « légers ». Cet album s’écoutait en faisant de la méditation dans un parc, peut être que le prochain sera dans toutes vos prochaines soirées. Kendrick pourrait décider de s'ambiancer dans son prochain album, faire des hits, des gros bangers qui restent dans la tête. Il est totalement capable de le faire, à voir ce qu'il décidera.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les producteurs

Kendrick a travaillé avec the Alchemist, Baby Keem ou encore Dj Davi qui avait travaillé sur Money Trees, Worst Behavior de Drake ou encore I don’t Fuck With You de Big Sean. Dans un 6eme album on attendrait ce même type de collaboration, la présence à nouveau de Pharrell qui est clairement partout. Installé depuis des années, Pharrell est le producteurs sur tous les fronts en ce moment, il a d'ailleurs fait partie de l'album Renaissance de Beyoncé.

Kendrick sera bien évidemment accompagné du producteur Sounwave, qui est la personne ayant annoncé qu'ils travaillaient déjà sur le prochain album.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Et pourquoi pas un beat avec London on the track, Kanye West ou Timbaland pour l’histoire, leur collaboration pourrait être folle. Et ceci étant dit, Kendrick Lamar serait tout aussi capable d’amener des beatmakers en ascension, inconnus au bataillon si l'envie lui prendrait.

Les sonorités

Il aime ses sonorités trap, peut placer de la funk, des morceaux meme boom bap comme il aime les faire. Mais allant dans une direction de plus en plus instrumentale, il sera peut-être tenté de placer des orchestres ou gospel pour l’album. Dans un esprit de Life of Pablo de Kanye West par exemple

Une chose est sure, Kendrick réussira à surprendre comme d'habitude son public, il travaille toujours beaucoup ses projets et on espère ne pas avoir à attendre 5 ans de nouveau pour entendre du nouveau Kendrick.