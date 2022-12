Kendrick Lamar, Travis Scott, Central Cee… c’est encore quoi ce line-up de fou pour les Ardentes ? !

Très attendu par les festivaliers, Les Ardentes fera son grand retour pour son édition 2023 les 6,7,8 et 9 juillet prochain ) Liège en Belgique. L'édition 2022 nous avait offert des concerts de folie de nombreux artistes francophones, avec entre autres PNL , SCH , Sexion d'Assaut , Damso , Niro, Ninho, Freeze,Corleone, Ziak, Gazo, Leto, PLK, Jok’Air, Zola,Hamza et le youtubeur et rappeur Prime ou encore Stromae , mais aussi des artistes internationaux avec la présence de Roddy Ricch, A$ap Rocky , Tyler , The Creator ou encore Megan Thee Stallion et Burna Boy.

Une édition 2023 qui se promet incroyable !

Rebelotte pour 2023 qui accueillera de très gros noms de la scène rap. Parmi les grosses têtes d'affiche annoncées, on retrouvera Travis Scott, dont l'attente de son album Utopia se fait sentir chez les fans, Central Cee qui a cartonné avec son hit Doja mais aussi Kendrick Lamar qui a fait son grand retour musical avec son album Mr. Morale and The Big Steppers

La billetterie déjà disponible

Comme chaque édition, les places partent vite ! La billetterie du festival est déjà ouverte pour choper ses tickets pour cet été.