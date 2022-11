Kerchak a découvert "Or Noir" de Kaaris à seulement 9 ans

A seulement 18 ans, Kerchak est devenu l'une des principales figures françaises de la Jersey Drill , un genre arrivé en France début 2022 et mélangeant le son club de la côte ouest américaine avec les rythmiques drill. Le musique explosive et fougueuse du rappeur de Bois-Colombes se caractérise côté lyrics par une forte appétence pour l'égotrip et les récits de rue.

L'influence d'un classique

Et les thématiques sur lesquelles il écrit sont probablement en partie l'héritage de ce qu'il écoutait lorsqu'il était plus jeune. Sur le morceau "Percer" en featuring avec Bandmanrill, il rappe d'ailleurs à ce propos : "K.E.R.C, si j'ppe-ra, c'est pour percer / C'est Or Noir qui m'a bercé donc j'ai d'la haine à déverser".

Interrogé par Ismaël Mereghetti et Elena Oliveira dans Studio 41 , Kerchak est revenu sur ses souvenirs d'Or Noir...