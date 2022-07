Kerchak : le prince de la Jersey dévoile le clip surexcité "Beuh R"

Kerchak annonce la couleur dès les premières secondes

"Si j'ppe-ra, c'est pour percer"

Kerchak annonce la couleur dès le début du son, des ambitions qui pourraient bien voir le jour vu l'efficacité du morceau.

Produit par Tysko, le nouveau morceau de Kerchak sorti aujourd'hui met dans un vrai mood, le rappeur a compris la recette et continue dans sa lancée.

Dès le début du clip, le thème drill est respecté : on est sous néons bleus, le rappeur porte un masque et un ensemble blanc portant son nom et tous les figurants du clip sont habillés en noir. Les plans s'enchainent et se déchaînent, propre à la drill, le clip réalisé par Steuvi respecte totalement l'identité de la Jersey Drill, bien évidemment sans échapper à la choré classique de la drill new-yorkaise.

Kerchak va mettre tous les amateurs de jersey drill d'accord

Pour les fanatiques jersey drill, disons que c'est déjà dans la poche. Pour ceux qui y sont moins habitués, sachez qu'on a quand même envie de lâcher notre meilleurs dance dessus, c'est ça le but non?

Le clip continue sur des plans dans un gros van, toujours accompagné de son équipe, avec de nombreux effets vidéo cette fois-ci sous néon vert, quand Kerchak dit "Le statut a changé, j'fais Londres, Marbe', Dubaï dans la s'maine" il ne ment pas.

Pas de doute sur le fait que les "drillers" de Londres à Dubaî vont valider le morceau. On attend la suite avec impatience..