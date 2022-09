Kerchak x Ziak : un feat en approche ?

"Kerchak feat qui tu dis ? ?🤨🤨🤨" Dimanche soir, le phénomène venu du 92 a partagé une vidéo qui annonce la prochaine sortie de son premier featuring. Et les indices, très vite captés par la fans, laissent penser à un feat avec Ziak, en tout cas c'est ce qu'ils espérent.

100% Banger

S'il y a une chose à attendre d'un featuring entre Kerchak et Ziak, c'est bien un banger. Pour sa première collaboration avec un autre artiste, Kerchak semble avoir réussi à ramener Ziak : l'un des rappeur drill les plus en vogue en France, avec plus d'1.2 millions d'auditeurs mensuels. Et, une chose est sûre : les deux styles s'accordent. Les attentes sont grandes et les réseaux se sont rapidement enflammés. Chaque élément de la vidéo a été soigneusement décortiqué pour deviner l'identité du featuring. Et tout porte à croire que ce sera bien Ziak (on attend la confirmation).

Pour rappel, Ziak n'a sorti aucune actualité musicale depuis le printemps 2022, ce qui explique en partie la hype de ce supposé feat. De son coté, Kerchak, le rappeur de Bois-Colombes a rapidement gagné en popularité. Depuis quelques mois et la sortie de son premier vrai banger Sabor, il est vraiment devenu l'un des artistes Drill Fr à suivre. Il totalise aujourd'hui des millions de vues sur Youtube et compte plus de 700K auditeurs par mois.