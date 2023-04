Kev Adams aurait-il réussi à mettre tout le monde d’accord sur Zen avec Maxime Biaggi ?

Kev Adams était hier soir l’invité de Zen, l’émission de Maxime Biaggi et Grimkujow. Zen, verlan de nez, est une reproduction des lates show à l’américaine. Cependant les deux animateurs apportent une touche d’humour particulière à la frontière entre l’absurde et le malaise assumé. Happenings, courts métrages, l’équipe de l'émission n’hésite pas à pousser les limites de ce que la scène sur Twitch en France n’a jamais produit.

Un invité inattendu

Kev Adams, humoriste/comédien, souvent adulé par le grand public, qu’on ne prend même plus la peine de présenter, ne fait pas l’unanimité sur Internet. Critiquant son humour que certains considèrent comme un peu daté, la sphère internet se veut parfois peut-être trop hostile avec Kev Adams.

Publicité

Quand Maxime Biaggi a annoncé la venue du comédien, ça n’a pas raté. Deux camps se sont formés sur le réseau de l'oiseau bleu. Le premier groupe sont ceux qui ont peur de voir un humour trop gênant, ou que Kev Adams ne comprenant pas l’humour de l’émission ne soit pas à l’aise et donne quelque chose de trop gênant pour le public de l’émission. L’autre partie du réseau lui fait entièrement confiance, Maxime Biaggi a toujours réussi à mettre en valeur ses invités pendant les deux saisons de l’émission, pourquoi pas pour Kev Adams ?

La date de l’annonce de l’invité a d’ailleurs été choisie avec précaution par le streamer. L’annonce a été faite vendredi dernier afin d’éviter le 1er avril et que tout le monde pense à une blague.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Meilleur épisode de Zen ?

Ceux qui avaient confiance en l’émission avaient raison. Les critiques positives fusent sur les réseaux sociaux, saluant la performance de Kev Adams. L'humoriste a su s'adapter à l'humour particulier de l'émission, et son passage a été très apprécié par les spectateurs. Il a réussi à faire l'unanimité, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter à différents publics et styles d'humour.

Suite à l'émission, de nombreux tweets ont été publiés pour saluer la prestation de Kev Adams. Les utilisateurs ont souligné sa capacité à s'adapter à l'humour de l'émission et à faire preuve d'autodérision, ce qui a permis de créer une ambiance conviviale et agréable. Certains ont même qualifié cette prestation du “meilleur épisode de Zen jamais écrit". En outre, l'émission a connu un succès sans précédent, avec plus de 100 000 spectateurs en simultané sur la chaîne de Maxime Biaggi. Ce chiffre témoigne de l'intérêt suscité par l'émission et souligne la pertinence du choix de l'invité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En somme, Kev Adams a réussi à mettre tout le monde d'accord et à convaincre les plus sceptiques. Sa prestation a été saluée par les spectateurs et l'émission a connu un succès retentissant. Ce passage sur Zen est donc une réussite pour l'humoriste, qui a su s'adapter à un public différent de celui auquel il est habitué.