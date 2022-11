Khali, ou l’art de tout faire comme il faut

Pourtant, il aura fallu plus de 18 mois pour que le prodige fasse son retour tant attendu. Le 25 novembre dernier, Khali a enfin dévoilé « Il me ressemble pas non plus », un projet de haute voltige aux productions aussi impactantes que les lignes qui les supportent. À cette occasion, retour sur le parcours d’un artiste unique aux mélodies poignantes et salvatrices.

Fougue et Passion

23 novembre 2022. Sur ses réseaux, Khali partage l’information que tous ses fans attendaient depuis plus d’un an. Celui qui a marqué l’année précédente par un album remarqué reviendra dans 48 heures avec un nouveau projet. 16 titres et 40 minutes regroupés sous un nom chargé de sens : « il me ressemble pas non plus ». L’engouement est total, et pour cause, cela faisait plus d’un an que le rappeur à l’identité si singulière n’avait pas dévoilé de nouveaux morceaux.

Retour en 2018. Depuis sa chambre nichée à Palmer, ce quartier de Cenon au nord-est de Bordeaux, Khali a fait de son micro Blue Yeti habituellement utilisé pour le stream son allié le plus fidèle. Depuis une année environ, l’imposant micro à la qualité sonore presque douteuse lui sert à enregistrer sa voix, et pour lui, c’est largement suffisant. En ne cessant de travailler ses placements, ses textes, ses productions et ses méthodes de mixage, Khali prend au fil de ses sorties soundcloud une assurance et une aisance de plus en plus marquée. Mais sa musique commencera à revêtir son identité aujourd’hui si particulière avec la sortie de son premier projet « Palmer Wild Story ». Avec ce 7 titres de grande qualité dévoilé en juin 2019, Khali présente dans une cohérence certaine son talent d’auteur autant que d’interprète, et en s’entourant des producteurs émérites Kosei et Idées Noires, il prouve que peu importe le matériel, la passion, l’envie de créer et la détermination sont ses meilleurs alliés.

Avec Palmer Wild Story, Khali fait ses premiers pas sur la scène francophone, et ne tarde pas à réunir autour de ses propositions innovantes un public grandissant. C’est quelques mois plus tard, avec un 4 titres nommé le Tournesol, que Khali agrandira encore plus le nombre de ses auditeurs : le projet cumule aujourd’hui quasiment 900 000 streams spotify, un chiffre tout à fait marquant pour un artiste encore en auto-production. Khali est sans aucun doutes prêt pour la suite.

Doutes et guérison

2021 n’aurait pas été pareil sans Laïla. Avec une force de frappe impressionnante, le premier album de Khali s’est rapidement hissé comme un projet majeur du rap francophone du début des années 2020, de part sa qualité indéniable certes, mais aussi au vu de l’accueil et de l’engouement exceptionnel qu’il a reçu. Toujours auto-produit, Laïla condense au travers de ses 11 titres une fougue qui caractérise et incarne aussi celle de la nouvelle génération d’artistes souvent appelée « new-wave », à outrance peut-être, et dont Khali semble en être devenu, avec ce projet en marge des codes les plus établis du rap francophone, un chef de file légitime. Avec des clips à la direction artistique millimétré, des morceaux percutants comme D&G ou encore des titres mélancoliques et lancinants, la palette musicale dévoilée par Khali est impressionnante, et de sa baby voice souvent poussée, réussit à faire de son premier album un projet tout à fait réussit et marquant. Puis, plus rien.

Plus rien, ou presque. Avec son maxi de 2 titres paru en novembre 2021 « -21 », Khali rappelle avec d’excellents nouveaux morceaux qu’il est toujours là, et qu’il continue d’accroître ses capacités vocales et mélodieuses. Tout laisse à penser que Khali devrait revenir avec un nouvel album, qui mettra un an à paraître. Le 10 novembre 2022, le rappeur officialise son retour avec un visuel surprise frappant. De par sa photographie exceptionnelle, sa réalisation fine signée Léo Joubert ou encore son travail sur les couleurs, Khali a offert au morceau « Le Monde est à toi » un magnifique visuel, à la hauteur du morceau et de son message empli de désillusion. L’attente est à son paroxysme.

C’est ce 25 novembre dernier, deux semaines après la diffusion du clip que Khali dévoile « Il me ressemble pas non plus », son deuxième album, long de 16 titres à la couleur plus terne que celle de ses prédécesseurs. L’album se déroule sur 40 minutes de productions millimétrées signées Kosei, Nostal, Bloody, Demna, D1gri et tant d’autres talents de la production francophone, équilibrées entre notes de guitares pincées, de pianos solennels, de 808 agressives et de synthétiseurs modulaires, le tout, régi par une impressionnante maîtrise du contraste. Un terrain de jeudi idéal pour les textes à l’écriture aussi fine que touchante de Khali, qui détaille avec son lot de tristesse les obstacles auxquels il a longtemps du se confronter. Avec une cohérence indéniable, l’album ne s’attarde pas à dévoiler la polyvalence de l’artiste comme il avait pu le faire sur son précédent opus, mais choisit cette fois d’explorer une thématique personnelle et introspective : sa peine, ses origines et ses conséquences. Khali a désormais l’assurance et le bagage nécessaire pour faire face à ses démons le temps d’un album entier, et il le fait avec brio.

Depuis sa chambre jusqu’aux millions de streams, Khali est devenu l’un de ces talents du rap français qui donne l’exemple. A force d’abnégation, de persévérance, d’échecs surmontés et de perfectionnisme, peu importe le matériel de départ, Khali a réussi à forger son talent seul ou presque, et l’à porté avec l’aide de nombreux artistes de son entourage jusqu’à la sortie d’un album à la justesse aussi touchante qu’impressionnante. Si Khali ne va jamais comme il vont, une chose est sûre, c’est qu’il aura tout fait comme il faut pour devenir un grand artiste du rap francophone.