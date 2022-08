Kid Cudi se lâche sur Kanye West : "Il faudra un p*tain de miracle pour que [nous] soyons à nouveau amis"

Kid Cudi ne cherche pas à suivre les traces de Drake et à se réconcilier avec Kanye West. Dans une nouvelle interview avec Esquire , le natif de Cleveland, a parlé franchement de sa querelle avec Kanye, nuançant subtilement la décision de Drizzy de se réunir avec le milliardaire Yeezy pour le concert Free Larry Hoover en décembre dernier.

La réconciliation n'est pas proche...

Le duo Kids See Ghosts a coupé les ponts plus tôt cette année après que Kanye ait publiquement écarté Cudi de Donda 2 à cause de son amitié avec Pete Davidson, qui jusqu'à récemment sortait avec l'ex-femme de Kanye, Kim Kardashian.

"Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas Drake, qui est sur le point de prendre une photo avec lui la semaine prochaine et d'être à nouveau amis", a déclaré Cudi. "Ce n'est pas moi. Ce que je dis, je le pense. J'en aurai fini avec toi. Il faudra un p*tain de miracle pour que cet homme et moi soyons à nouveau amis. Je ne pense pas que ça puisse arriver. Il va devoir devenir moine".

En approfondissant la prise de bec, Cudi a admis que les posts Instagram de Kanye l'accusant de déloyauté ont eu un impact sur sa santé mentale et croit qu'il a simplement été pris dans le feu croisé de l'incapacité de Ye à gérer son divorce avec Kim.

"Savez-vous ce que l'on ressent quand on se réveille un jour, que l'on regarde ses réseaux sociaux, et que l'on est en tendance parce que quelqu'un dit des conneries sur vous ?" a-t-il déclaré. "Et puis vous avez les trolls de cette personne qui vous envoient des messages sur Instagram et Twitter ? Tout ça dans vos commentaires ? Cette m*rde m'a fait ch**r. Qu'il ait eu le pouvoir de me faire ch**r cette semaine-là. Qu'il ait utilisé son pouvoir pour me faire ch**r. Ça m'a fait ch**r... Tu te fous de ma santé mentale maintenant, mon frère".

Il a ajouté : "Je ne suis pas un de tes enfants. Je ne suis pas Kim. Ça n'a pas d'importance si je suis ami avec Pete ou pas. Cette merde n'a rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas être un adulte et accepter le fait que tu as perdu ta femme ? Ce n'est pas mon p*tain de problème. Tu dois assumer ta m*rde comme tous les hommes dans cette vie. J'ai perdu des femmes, aussi. Et j'ai dû l'assumer. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je n'en ai pas besoin".

Des déclarations qui ne vont surement pas apaiser la situation...