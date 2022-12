Kikesa nous explique pourquoi il a piqué tout le rap FR dans son dernier titre

Avec le double clip des morceaux Feat. et Freestyle d'adieu sorti le 6 novembre dernier, Kikesa a signé un retour en musique réussi et remarqué. Un mois seulement après sa mise en ligne, la vidéo cumule plus d'un million de vues sur YouTube. Et pour cause : dans le premier morceau, le rappeur nancéien cite plusieurs gros noms de la musique actuelle , qui refuseraient de collaborer avec lui pour diverses raisons.

Un retour remarqué

« Pour ce titre je voulais faire un feat mais / Pas assez d’fric pour Migos / J’suis pas assez street pour Dinos / J’suis pas assez pop pour Angèle / Un peu trop Oli pour Orel’ / J’suis pas assez drill pour Gazo / J’suis pas assez in pour Damso / Trop vieux pour la Nouvelle Ecole / Pas assez formidable pour Paul », énumère-t-il avec nonchalance perché sur une chaise de bar.

Le 27 novembre dernier, Kikesa se produisait à l'Olympia pour l'une des dernières dates de son Rubi Tour. Dans les coulisses de la salle de concert, le rappeur s'est confié à Mouv' et a notamment expliqué sa démarche avec les paroles du morceau Feat. Il en a aussi profité pour teaser le contenu de son album à venir, début 2023...