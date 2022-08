Kim Kardashian : accusée d'avoir utilisé trop d'eau pendant la période de sécheresse

Selon des documents obtenus par le Los Angeles Times auprès du district municipal des eaux de Las Virgenes, plusieurs célébrités ont reçu des "avis de dépassement" indiquant qu'elles avaient dépassé 150% de leur budget mensuel en eau au moins quatre fois depuis que le district a publié de nouvelles règles pour lutter contre la sécheresse à la fin de l'année dernière.

Mini scandale

Les avis d'utilisation excessive d'eau ont été envoyés en mai et juin, et selon le Times, parmi ces destinataires figuraient Kim et Kourtney Kardashian, Kevin Hart, Sylvester Stallone et l'ancienne star de la NBA Dwyane Wade. Kim était également récemment sous le feu des critiques après avoir été numéro 7 sur une liste de célébrités classées comme les "plus grands contrevenants" aux émissions de jets privés. Près de 97% de Los Angeles est dans un état de "sécheresse sévère" selon Drought.gov. Cette année a été considérée comme la quatrième année la plus sèche des 128 dernières années, les quatre premiers mois étant les plus secs jamais enregistrés, a rapporté la chaîne météorologique en mai.

"Pourquoi Kim Kardashian croit qu'elle est légitime à avoir plus d'eau que les autres résidents pendant cette sécheresse ?"

Le 1er juin, Las Virgenes a déclaré une série de restrictions sévères de "stade 3", limitant les résidents à un jour par semaine pour l'arrosage extérieur. Ce mois-là, deux propriétés associées à Kim ont reçu des avis d'eau excessive, montrant que sa maison de Hidden Hills dépassait son budget d'eau de juin d'environ 232 000 gallons, a rapporté le Times. Sa sœur, Kourtney, a également été critiquée le mois dernier pour avoir dépassé de 245% le budget de sa maison de 8 millions de dollars à Calabasas.

Les dossiers ont montré que l'acteur et comédien Hart dépassait son budget d'environ 519% en juin. Pendant ce temps, Wade et sa femme, Gabrielle Union, ont dépassé leur budget d'eau de 1 400% en juin soit environ 90 000 gallons d'eau par rapport à la quantité autorisée. En mai, leur propriété a dépassé le budget de 489 000 gallons. Le couple a publié un communiqué disant qu'ils " faisaient tout ce que nous pouvions pour rectifier la situation et continueront à faire de grands efforts pour résoudre le problème."

Mike McNutt, un porte-parole de Las Virgenes, a déclaré au Times qu'ils demandaient à ces célébrités de réduire leur consommation d'eau alors que la ville lutte pour maîtriser la sécheresse.

"Les gens vous écoutent, les gens vous regardent, les gens apprécient ce que vous faites", a déclaré McNutt. "Nous avons besoin que vous montriez au créneau, que vous soyez des exemples et que vous soyez des leaders pour que d'autres personnes suivent."