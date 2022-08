Kobe Bryant : sa femme, Vanessa Bryant, remporte le procès des photos du crash

Un jury fédéral a accordé 31 millions de dollars de dommages et intérêts à la veuve de Kobe Bryant et à sa co-plaignante après avoir déclaré coupable le shérif du comté de Los Angeles et les services d'incendie responsables d'avoir enfreint leurs droits constitutionnel.

Une somme reversée à une association

La raison : ils ont pris et partagé des photos horribles de l'accident d'hélicoptère de janvier 2020 qui a fait neuf morts, dont Kobe Bryant. Vanessa Bryant a reçu 16 millions de dollars de dommages et intérêts et Christopher Chester a reçu 15 millions de dollars.

Photo Instagram @vanessabryant - Team Mouv'

Le verdict fait suite à des photos prises par les policiers et les pompiers du comté de Los Angeles au lendemain de l'accident qui a tué Kobe Bryant, le légendaire joueur des Lakers de Los Angeles, sa fille Gianna, la femme de Chester, Sarah, sa fille Payton et cinq autres. Le National Transportation Safety Board a conclu que le pilote d'hélicoptère avait dépassé les limites definies des règles de vol dans le cas de mauvais temps, avant de s'écraser sur une colline à Calabasas, en Californie.

Les photos ne comprenaient pas seulement des débris de l'hélicoptère, mais des images en gros plan des corps mutilés des personnes tuées. Bryant et Chester ont fait valoir que les photos de leurs proches causaient une détresse émotionnelle et violaient leur vie privée. Chacun a témoigné qu'il vivait dans la peur que les photos ne fassent surface, malgré l'affirmation du comté selon laquelle les photos avaient été détruites.

Les jurés ont écouté 11 jours de témoignages, et au cours du procès, les témoins comprenaient un député qui a déclaré avoir montré des images de la scène à deux personnes dans un bar; un autre député qui a déclaré avoir partagé des photos en jouant à un jeu vidéo; un député qui a Airdrop (systeme d'envoi via Iphone) des photos de la scène à une personne non identifiée; un capitaine des pompiers qui aurait pris des photos similaires; et un responsable des pompiers qui a montré les images à d'autres membres du personnel lors d'un cocktail de remise des prix..

Dans leur défense, les avocats de Bryant ont fait valoir que les photos pouvaient encore exister parce que l'un des adjoints les avait Airdrop à un pompier qui n'a toujours pas été identifié. Ils ont également fait valoir que le comté n'avait pas suffisamment enquêté sur l'incident, ce qui a permis à ces photos de restes humains de faire surface.

Vanessa Bryant prévoit de reverser la somme du jugement (16 millions de dollars) à une fondation nommée en l'honneur de son mari Kobe Bryant et de sa fille Gianna.