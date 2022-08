Kohlantess : le collectif se prononce sur la polémique

Kohlantess, inspiré de la fameuse émission Koh Lanta, est un jeu composé d'épreuves mises en place dans des quartiers. A titre d'exemple, un épisode confronte une équipe de policiers et une équipes de jeunes du voisinage par le biais de mini-jeux. Kohlantess a pour but de rassemblement et de créer des activités culturelles dans les quartiers.

Et plus récemment, les organisateurs ont décidé de faire participer certains détenus de la prison de Fresnes dans un but de réinsertion et de changer les idées des prisonniers en fin de peine et condamnés pour délits mineurs. Malheureusement une confiance a été rompue, et il s'avère qu'un des participants avait un casier lourd. Les organisateurs se sont empressés de supprimer le contenu en rapport avec cet évènement, et de partager un communiqué expliquant la situation.

Le communiqué

L'avocate Maître Naïri Zadourian s'est également prononcée en précisant que l'activité n'était qu'un simple moment pour ces prisonniers de s'évader un peu, surtout considérant qu'il était sensé être consacré à des prisonniers ayant un casier léger, et/ou des détenus en réinsertion.

Le débat continue de faire polémique sur Twitter. On espère que Koh Lantess pourra poursuivre son chemin. On vous met un des épisodes pour que vous voyez le concept.