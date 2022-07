Kohlantess : dans le dernier épisode, les policiers affrontent la cité

Vous ne connaissez pas encore Kohlantess ? C'est le moment de découvrir. Cette série reprend les codes de la fameuse série Koh-Lanta mais avec les moyens du bord, version cité : bienvenue dans des challenges toujours plus absurdes et risqués mais toujours dans un bon esprit.

Nouveau défi pour Kohlanthess

Mais pour ce nouvel épisode, la bande de Djibril a décidé de lancer un nouveau défi : "C'est un épisode très très très spécial", commence-t-il avec excitation, avant de dévoiler son idée : "on a décidé de réunir les policiers et les jeunes de quartiers". Un épisode qui verra donc s'affronter Rida, un policier plutôt déter, et les jeunes de Kohlanthess : de quoi se régaler.

Et de fait, Rida joue le jeu à merveille. L'objectif de cette expérience étant de rapprocher les jeunes et la police, il a été parfaitement rempli. On voit policiers et jeunes s'ambiancer sans retenue, et ça fait chaud au coeur. C'est par ailleurs un réellement aboutissement pour une série qui a vraiment démarré de rien, avant de devenir un classique.

Une belle initiative de la part de Djibril et Rida... à qui on dit "merci" pour le divertissement !