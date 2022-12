Kratos fait une annonce à la SNCF

Sur le plateau de Rezo, NGiraan et Laurence ont reçu le grand Frederic Souterelle, comédien de doublage, connu comme étant la voix de nombreux personnages de manga et de dessins animés. En l'interviewant, les présentateurs n'ont pas pu s'empêcher de demander au comédien de faire ses voix les plus célèbres et NGiraan a un rêve : entendre Kratos (personnage du jeu vidéo God of War) faire une annonce SNCF.

Et ça marche ! Le comédien après s'être raclé la gorge change de voix et laisse place au monstre de muscle qu'est le personnage. Kratos annonce alors qu'il vaut mieux ne pas monter dans le RER vide et que plusieurs stations sont fermées.

Si tu veux en apprendre plus sur les raisons de cette fermeture ou revoir l'émission c'est ici .