Kylian Mbappé devient partenaire de Sorare et investit dans l'entreprise

De sportif à homme d'affaires, Mbappé est définitivement un exemple de réussite. Le footballeur le plus likeable du moment en France a décidé de travailler avec l'entreprise Sorare.

Mbappé ambassadeur de Sorare ? C'est ce que vient d'annoncer l'entreprise, qui a signé un contrat avec le sportif alors même qu'il venait d'officialiser son partenariat avec la NBA. L'ex-champion du monde a ainsi dévoilé investir dans le jeu Sorare, et en devenir la figure de proue.

Publicité

Du jeu à la réalité

Sorare fait partie de ce que l'on appelle les Licornes : ces start-up françaises valorisées à plus d'un milliard de dollars. C'est une entreprise ludique fondée en 2018 par deux partenaires, Nicolas Julia et Adrien Montfort, et qui vend des cartes digitales sur le thème du football sous forme de NFT. Avec 1,8 million d'utilisateurs, elle est valorisée à 4,3 milliards de dollars.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un geste fort pour le footballeur, qui se lance ainsi dans l'univers des cryptomonnaies et de la bourse. En retour, l'entreprise s'est engagée à donner son soutien à IBKM, l'association caritative de Kylian, afin d'aider "les jeunes défavorisés à découvrir les opportunités offertes par la technologie Web3".

Ce n'est pas la première fois que les deux grands noms du foot s'associent : la carte de Mbappé existe évidemment dans le jeu, et avait été vendue 416.000 euros en mai. De quoi rêver grand...