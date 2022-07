Kylie Jenner appelée "criminelle climatique" pour avoir abusé des vols avec son jet privé

Kylie Jenner, la cadette du clan Kardashian subit un très mauvais buzz sur les réseaux depuis quelques jours. Après avoir posté une photo Instagram avec son compagnon Travis Scott et leur jet respectifs avec la légende "On prend le mien ou le tien ?", elle très fortement critiquée pour son abus de vols en jet privé.

Le compte Twitter @CelebJets qui, comme son nom l'indique, poste régulièrement les trajets en jet des célébrités a donc partagé ce mardi le trajet effectué par Kylie Jenner, de Camarillo en Californie, jusqu'à Van Nuys en Californie également. Un trajet de 45 minutes en voiture.

En gros Kylie a pris l'avion pour 3 minutes de vol, et 17 minutes au total..

Un jet privé consomme environ 857 litres de kerozen par heure

Selon un article de la BBC , de nombreux modèles de jets différents existent, mais le Cessna Citation XLS, qui est un des plus populaires, consomme 189 gallons de carburant, ou 857 litres de kérozène par heure.

Et pour chaque litre de kérosène consommé, 2,52 kg de dioxyde de carbone (qui est un des gaz les plus polluants sur terre) sont libérés dans l'air.

Et pour info, le dioxyde de carbone (CO2) représente 77% des émissions de gaz à effets de serre (GES) d’origine humaine.

En gros, prendre un jet privé pour un oui ou pour un non est complètement irresponsable, et un énorme risque pour la planète. Il fait 42 degrés et on dirait que les célébrités ne remarquent pas que le réchauffement climatique est réel.

Kylie Jenner n'est pas la seule

Et oui, malheureusement, elle n'est pas la seule à abuser de l'utilisation des jets privés, Oprah Winfrey, Drake et de nombreuses autres célébrités ont adopté cette mauvaise habitude.

Oprah Winfrey aurait hier fait un trajet de 22 minutes,

Floyd Mayweather lui a fait un vol de 37 minutes,

Globalement, l'abus est général. Il serait peut-être temps de réguler ou au moins limiter l'utilisation des jets privés, d'autant plus que la crise climatique est de plus en plus dramatique.